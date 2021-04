Cokevissers uit Zwolle en Kampen hebben zicht op thuishaven

Samen met een man uit Urk werden ze afgelopen oktober betrapt op een speedboot met in het ruim een flinke vracht coke ter waarde van tientallen miljoenen euro's. De mannen hadden de drugs, verpakt in tassen, kort daarvoor uit zee gevist voor de kust van Zeeland.

De cocaïne was eerder van boord gegooid door bemanningsleden van een vrachtschip uit Ecuador, die richting de haven van Antwerpen voer. Op de pakketten coke was de opvallende tekst Covid-19 geplakt.

Gefilmd met AWAC

Tegen de drie 'cokevissers' is volgens het OM veel bewijs. Zo zijn ze te zien op beelden van een warmtecamera, terwijl ze de tassen coke binnen hengelden. De beelden zijn van grote hoogte gemaakt door een zogenoemde AWAC, een verkenningsvliegtuig met veel communicatiemiddelen. Daarnaast stond de politie het drietal al op te wachten toen ze de haven van Bresekens invoeren. Onder hun speedboot was een peilzender aangebracht.

Ook beschikt justitie over belastende chats. Die zijn verstuurd via WhatsApp en met het encryptieprogramma Encrochat. Omdat de politie versleutelde berichten van Encrochat leesbaar wist te maken, kregen de opsporingsdiensten de drie verdachten in het vizier. De mannen uit Kampen en Urk bleken in mei vorig jaar ook al klaar te hebben gestaan voor een drugsrun, maar toen was de zee te ruw door slecht weer. In totaal zijn ze volgens het OM verantwoordelijk voor de smokkel van 800 kilo coke.

De man uit Kampen ontkent van tevoren geweten te hebben wat ze op zee gingen doen. Hij zegt niet beter te weten dan dat ze nieuwe startmotoren gingen testen en mogelijk een vishengel uit gingen werpen.

Opdrachtgevers

Zijn medeverdachte uit Zwolle zou in een groepsapp in de Engelse taal over de drugssmokkel hebben gechat via WhatsApp. Maar volgens zijn advocaat kan zijn cliënt dat nooit zijn geweest. "Hij kan nauwelijks Nederlands schrijven, laat staan Engels." De verdachte heeft onlangs in een verhoor wel toegegeven dat hij de tassen inderdaad uit zee heeft opgevist. Over eventuele opdrachtgevers heeft hij geen woord losgelaten.

De Zwollenaar en zijn medeverdachte uit Kampen wilden graag om persoonlijke redenen hun strafproces thuis afwachten. De vriendin van de Zwollenaar is zwanger en één van de zoons van de Kampenaar zit in de problemen. Volgens henzelf kunnen ze direct aan de slag, zodra ze weer 'buiten' zijn. Maar daar wil de rechtbank eerst bewijs van zien.

Het drietal werd betrapt met honderden kilo's coke in het ruim van deze speedboot (Foto: Politie)

Alles kwijt

De Urker blijft voorlopig wel achter de tralies. Hij heeft ook geen verzoek gedaan om vrijgelaten te worden. Volgens hemzelf kan zijn autistische zoontje het niet aan als hij nu thuis zou komen en op een later moment mogelijk toch weer terug moet naar de gevangenis.

Volgens zijn advocaat is de man bijna alles kwijt: "Zijn bedrijf, huis, auto en motor." De vrouw van de bekende Urker ondernemer en hun drie jonge kinderen hebben moeten verhuizen naar een huurhuisje.

Bewijs onbruikbaar

De advocaten gaan proberen om het bewijs tegen hun cliënten onbruikbaar te laten verklaren. Het onderzoek naar de drie 'cokevissers' is gestart met het lezen van de berichten van Encrochat, maar volgens de verdediging zijn die berichten niet wettig verkregen en daardoor onbruikbaar als bewijs.

"Gebruikers van Encrochat hebben met een software-update een soort Trojaans paard binnengekregen op hun mobieltje. Daarmee kon de politie hun chats lezen. Maar dat was computervredebreuk zonder wettelijke grondslag." Of de Encrochats inderdaad worden uitgesloten als bewijs, wordt pas later duidelijk.