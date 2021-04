Enschede adviseert Duitsers niet deze kant op te komen vanwege hoge coronacijfers

"De coronacijfers zijn aan deze kant van de grens aanzienlijk hoger dan aan Duitse zijde", legt Ton Kamp namens de gemeente uit. "Het is dan ook beter dat men nog even aan de eigen kant van de grens te blijven. Andersom geldt dat voor ons ook. Wij worden ook geacht niet naar Duitsland te gaan."

'Een maand langer'

Volgens Kamp hebben meerdere Duitse zenders zich eerder deze week gemeld voor een toelichting op het advies. "Het is niet verstandig de grenzen op te zoeken, letterlijk en figuurlijk. Anders zitten we zo maar nog een maand langer in deze ellende." Geen overwegend witte kentekenplaten dus in de parkeergarages.

En waar Enschede Promotie er in andere jaren voor zorgde dat Enschede in Duitse media wordt aangeprezen en er zelfs een tram met Enschedese opschriften door Essen reed, is nu gevraagd de boot af te houden. "Even nog niet. Laten we verstandig blijven met z'n allen", luidt de nuchtere constatering van Kamp.