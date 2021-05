Passen en meten met drukke markt en volle terrassen in Deventer

Ze moesten de afgelopen dagen alle zeilen bijzetten om alles goed te regelen; de marktmeesters. "We hadden er natuurlijk al wat ervaring mee, toen afgelopen zomer ook versoepeld werd. Toch is het altijd weer even afwachten hoe het allemaal gaat verlopen", zegt Gerard Groenveld.

We namen een kijkje in Deventer:

'Ik hoop dat het goed gaat'

Helemaal tevreden is de marktmeester nog niet. "Af en toe vind ik het toch wat druk. Maar doordat we de marktkramen met de ruggen tegen elkaar hebben gezet is er toch zo veel mogelijk ruimte gecreëerd. Daarnaast hebben we veel coaches ingezet om iedereen de weg te wijzen. We hebben eenrichtingsverkeer, toch houdt niet iedereen zich daar aan."

Ondanks de stevige wind en af en toe wat regen, zitten ook de terrassen aardig vol. Voor Groenveld is het geen rustige dag. "Hectisch kan je wel zeggen. Ik snap dat iedereen graag naar buiten wil, maar we moeten wel allemaal de veiligheidsregels in acht nemen. Of ik blij ben met deze versoepelingen? Ik heb daar mijn ideeën over. Ik hoop dat het goed gaat..."

Non-food kraampjes terug

Sinds woensdag zijn ook de non-food kramen op de markt weer toegestaan. De ondernemers zijn er erg blij mee. "Super! Ik kreeg de afgelopen tijd al veel vragen of ik weer terug zou komen op de markt. We horen hier gewoon thuis", zegt één van de ondernemers.

"Ik heb vooral het sociale contact gemist", zegt een collega. "Praatjes maken, de interactie met de mensen. Heel fijn om terug te zijn."

Ook de klanten zijn tevreden. "Ik heb het wel echt gemist ja. Net ook even naar de boekenwinkel geweest, fijn dat het weer kan."