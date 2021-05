Deventer jongerentheater verfilmt voorstelling in Roto-Smeets-complex

De repetities zijn dit weekend volop bezig in het Roto-Smeets-complex, de immense voormalig drukkerij in Deventer. 'Bokser - De film' wordt door de twee groepen opgenomen, om in juni al in première te laten gaan. "We zaten met de handen in het haar, maar dit is de ideale oplossing", zegt opnameleider Erik-Jan Post.

"We wilden heel graag weer iets maken, maar het is niet te doen om dat voor een handjevol mensen in een theater te doen. We kwamen op het idee om een film te maken en iedereen was direct enthousiast."

Neem een kijkje tijdens de repetities:

Het Roto-Smeets-complex is de ideale locatie voor de opnames. "Het verhaal gaat over een meisje, een bokser, dat een ernstig ongeluk krijgt. Haar been raakt verlamd en ziet haar glansrijke carrière in rook opgaan. Het is een grauwe situatie waar we een grauwe locatie bij zochten. Dit complex past perfect in dat plaatje", vervolgt Post.

Juset Imming is één van de acteurs. Voor haar is het een nieuwe uitdaging. "Ik vind het super leuk om te doen. Het is wel heel anders hoor." Gian Boersma vult haar aan: "Je bent veel meer ingetogen. Daarnaast krijg je in het theater ook veel meer adrenaline, doordat het in een keer goed moet."

Of er in het vervolg meer films gemaakt worden, weet Post nog niet. Imming ziet het wel zitten. "Misschien wordt het wel een carrièreswitch. Of ik ga het gewoon allebei doen!"