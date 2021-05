Programma: Twentse derby in Eredivisie en Landstede begint aan play-offs

De maand mei is begonnen en dus is het voor veel ploegen de maand van de waarheid. Hieronder het programma van de Overijsselse clubs deze week.

Betaald voetbal

In de Eredivisie strijden FC Twente en Heracles Almelo nog steeds om plek acht en daarmee een play-offticket. Zaterdagmiddag staan ze in Enschede tegenover elkaar. De wedstrijd begint om 16.30 uur. PEC Zwolle krijgt zondag (14.30 uur) hekkensluiter ADO Den Haag op bezoek.

In de Keuken Kampioen Divisie kan Go Ahead Eagles na afgelopen weekend nog steeds tweede worden en daarmee direct promoveren. Het moet in de laatste twee duels echter wel vier punten goedmaken op De Graafschap. Als dat niet lukt, moet de Deventer ploeg zien dat het de derde plek vasthoudt. Daarmee heeft het de beste uitgangspositie in de play-offs om promotie. NEC is vrijdag de voorlaatste tegenstander in de reguliere competitie. Daarna volgt nog de wedstrijd tegen Excelsior. De play-offs beginnen op 15 mei.

Vrouwenvoetbal

In de play-offs om de titel is het erg spannend. Zondag staat de volgende topper op het programma voor FC Twente. Het gaat dan op bezoek bij Ajax. In de strijd om plek vijf speelt PEC Zwolle bij Excelsior.

Basketbal

Voor Landstede Hammers gaan de play-offs beginnen. In de kwartfinales (best-of-3) is Feyenoord de tegenstander. Zaterdag is de eerste wedstrijd, dinsdag 11 mei de tweede.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers begonnen afgelopen weekend aan het seizoen in de hoofdklasse met een zege en nederlaag bij Quick. Komende zaterdag is Sparks in een dubbele ontmoeting de tweede tegenstander.

Volleybal

In de degradatiepoule staan er nog enkele duels op het programma. Komend weekend gaat Set-Up'65 op bezoek bij Peelpush, een week later speelt Eurosped daar en ontvangt Set-Up VCN. Tussendoor speelt Set-Up nog inhaalduel tegen FAST. Er degradeert dit seizoen echter geen ploeg uit de Eredivisie.