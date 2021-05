Zoektocht naar sociaal huurhuis is vooral kwestie van veel geduld

De Woningzoeker is dé website voor wie een huurhuis zoekt in de gemeente Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle. Op deze website staat het totale woningaanbod van de vijf woningcorporaties uit deze gemeenten: Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang, SWZ en Wetland Wonen.

Aantal woningzoekers neemt toe

Het aantal mensen dat staat ingeschreven voor een woning in Kampen, Zwolle of Zwartewaterland is volgens adjunct-directeur Zweitser de afgelopen drie jaar fors toegenomen. Van 31.000 mensen in 2018 tot 39.000 mensen in 2020.

"Niet al die mensen zijn momenteel actief op zoek naar een woning, maar ook dat aantal is enorm gestegen van 8.500 tot 10.000. In Kampen en Zwolle komen jaarlijks zo'n 1.600 corporatiewoningen vrij. We kunnen dus slechts een klein aantal woningzoekenden bedienen."

Student zoekt huis

De 24-jarige Zwolse student Ruben staat sinds ongeveer zes jaar ingeschreven bij de Woningzoeker. Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij zijn studentenhuis uit moest. Sinds die tijd is hij, zoals dat heet, actief op zoek naar een andere woning. "In het begin was ik echt kieskeurig. Het zou leuk zijn om in een huis te wonen met een tuin of een balkon. Maar omdat het hem telkens niet wordt, ben ik steeds minder kritisch."

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de periode dat mensen ingeschreven staan voor een sociale huurwoning de afgelopen jaren flink is toegenomen. De gemiddelde inschrijfduur voor een woning in Kampen is tien jaar en vier maanden, in Zwolle staan mensen gemiddeld zeven jaar en vier maanden op de wachtlijst.

De wachttijd gaat naar beneden als mensen actief op zoek zijn en reageren op huizen die vrijkomen. Voor Ruben is dit nog steeds geen plezierige boodschap. Actieve woningzoekers zoals hij doen er gemiddeld vier jaar en vier maanden over om in Zwolle een huis te krijgen.

Concurrentie groter in Zwolle

Hoewel de gemiddelde inschrijfduur in Kampen drie jaar hoger is dan in Zwolle, heb je in de oude Hanzestad veel sneller een huis dan in Zwolle als je reageert op het aanbod. Adjunct-directeur Zweitser: "De actieve zoekperiode is in Zwolle aanzienlijk langer. In Zwolle heb je meer concurrenten. Er zijn meer mensen met ongeveer dezelfde inschrijfduur."

Maar waarom staan mensen in Kampen dan gemiddeld ruim tien jaar ingeschreven voor een sociaal huurhuis? "Dat heeft te maken met de reis die onze klanten maken", zegt Zweitser. "De weigeringsgraad in Kampen is bijvoorbeeld hoger dan in Zwolle. Mensen in Kampen wachten met het verzilveren van hun plek op de wachtlijst als het huis dat ze krijgen aangeboden niet helemaal voldoet aan hun wensen. In Zwolle accepteren ze heel snel een huis, omdat er weinig alternatieven zijn."

Om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten moeten er meer huizen worden gebouwd. Volgens Zweitser is dat precies wat zijn corporatie doet. Jaarlijks voegt deltaWonen ruim tweehonderd nieuwe woningen toe en ook andere corporaties bouwen bij.

Enkele jaren terug was er veel te doen over woningbouwcorporaties die vooral naam maakten met geldverslindende bouwprojecten. Oud-directeur Rinie Teuben van Rentree in Deventer investeerde honderden miljoenen euro's in de verloederde Rivierenwijk. De plannen bleken financieel onverantwoord. Teuben moest het veld ruimen en zadelde Rentree op met een gat van 65 miljoen euro.

Nieuwe huizen erbij

"We slopen ook woningen, maar daar komt vaak nieuwbouw voor in de plaats. En mondjesmaat verkopen we huizen, maar daarvoor zijn we hier niet op aarde. Netto stijgt het aanbod van woningen, maar de groep mensen dat een woning zoekt stijgt veel harder. De snelheid van de markt is bijna niet bij te benen."

Wachten, wachten, wachten

Voor woningzoekers zoals Ruben geldt dat ze veel geduld moeten hebben en wellicht genoegen moeten nemen met een huis dat eigenlijk niet hun voorkeur heeft. Ruben zelf hoopt dat hij snel een huis heeft gevonden. Veel van zijn spullen heeft hij opgeslagen bij een kennis. Hij hoopt dat hij ze voor de zomer kan verhuizen naar zijn eigen huis. Tot die tijd rest hem niets anders dan veel reageren op huizen en wachten, wachten, wachten...