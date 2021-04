Zwolse Tamara in India: 'Coronacrisis legt hier verschil tussen arm en rijk nog meer bloot'

De berichten in de internationale media liegen er niet om. Vandaag is een vliegtuig met noodhulp uit Amerika aangekomen, rijke Indiërs proberen het land uit te komen en de BBC meldt dat Delhi ruimte tekortkomt voor de vele crematies. De coronacrisis in India staat volop in de belangstelling; gisteren zijn er 1 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld en het totale aantal besmettingen wordt op 18 miljoen personen geschat, meer dan het totaal aantal inwoners van Nederland. Ter relativering van dat cijfer: in India wonen 1,3 miljard mensen.

Sloppenwijk

Die relativering is Tamara van Well uit het hart gegrepen: "De media maken het nu heel groot, maar er spelen hier meerdere factoren en het is heus niet zo dat er op iedere straathoek doden liggen." Toch is er wel degelijk iets aan de hand, de Zwolse mag alleen van de compound af als dat noodzakelijk is. Ze kijkt vanuit haar appartement uit op een sloppenwijk, "daar is het nu wel anders", zegt Tamara.

Er wordt hier helaas niet vooruitgedacht en gepland in de zorg Tamara van Well

Het probleem met de gezondheidszorg in India is dat het niet georganiseerd is. Daardoor staan er ook zonder corona rijen bij de ziekenhuizen, weet Tamara. Het verschil tussen arm en rijk wordt nog duidelijker als ze zegt dat uit voorzorg, terwijl er gepraat wordt over tekorten, zuurstof wordt geregeld in elke vleugel met appartementen op de compound. "Als je geld hebt en de weg weet kan je aan verschillende apparaten komen hier. Armen worden vooral getroffen", zegt ze.

Sloppenwijk in Mumbai (Foto: Tamara van Well)

In haar Indiase familie- en kennissenkring hebben enkele mensen een coronabesmetting doorgemaakt. "Ze waren een beetje ziek, maar ze zijn nu allemaal weer beter. Het heeft ook te maken met hun situatie dat ze snel konden herstellen. In de eerste lockdown vorig jaar zag je dat mensen ziek werden of ineens zonder werk kwamen te zitten, niet terug naar huis konden keren, geen geld hadden en aan honger leden. Ook dat heeft tot sterfgevallen geleid en daar wordt veelal niet over gepraat."

Veilige bubble

Nu ziet Tamara dat veel shopeigenaren genoodzaakt zijn om zich tot de zwarte handel richten om te overleven, zoals bijvoorbeeld de fruithandelaren en de groentehandelaren. Voor de Zwolse wordt het leven van alledag op de compound in Mumbai gedicteerd door een soort huisarrest, niet alleen door de coronamaatregelen, maar vooral ook door haar zoontje van enkele maanden oud. "Omdat je hier in een veilige bubble zit merk je minder wat er buiten de compound gebeurt."

Wanneer ze met haar man en zoontje weer terug kan naar Nederland weet Tamara nog niet. "Dat is lastig, maar ik besef me ook dat anderen zich hier in een veel slechtere situatie begeven", aldus Tamara van Well in Mumbai.