Nog meer coronagevallen bij PEC Zwolle, ploeg met flink uitgedunde selectie in slot seizoen

De trainer kan geen beroep doen op Sam Kersten, Bram van Polen, Mike van Duinen, Thomas Buitink, Immanuel Pherai, Virgil Misidjan, Nigel Bertrams, Eliano Reijnders en Sai van Wermeskerken. Verder is Destan Bajselmani nog niet wedstrijdfit.

Zorgelijk

Vorige week kampte PEC al met drie coronagevallen en dat is in een week tijd dus verdubbeld. "Dat is zorgelijk", vindt coach Bert Konterman. "In de eerste plaats voor de gezondheid van de jongens. Maar ook voor de club, want er zijn wat minder keuzes te maken. En de kans is groot dat we de coronagevallen niet meer terug zien voor het einde van de competitie, want het duurt gewoon een paar weken voor je weer speelfit bent. Maar daar moeten we maar mee dealen."

Thuis getraind

Om verdere verspreiding te voorkomen heeft de selectie van PEC Zwolle deze week thuis getraind. Vandaag stonden de spelers pas weer voor het eerst samen op het veld. "Vorige week was al een rommelige week, maar deze week was nog rommeliger", verzucht Konterman. "Het is niet anders. Ik kan heel boos worden, gaan huilen of schelden, maar het verandert niets aan wat we mogen doen met deze groep. Dus je moet het gewoon accepteren, het beste ervan maken, positief blijven naar de groep toe en rust houden. Ik denk dat dat deze week harstikke goed gelukt is."

Schorsingen bij Vitesse

Vitesse, de nummer vier van de Eredivisie, is ook niet op volle sterkte. De ploeg uit Arnhem mist onder meer Bazoer, Tronstad en Wittek vanwege schorsingen.

RTV Oost

De wedstrijd tussen Vitesse en PEC Zwolle begint morgen om 20.00 uur en is te volgen via Radio Oost en de online kanalen.