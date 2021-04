Robin Pröpper en Rai Vloet fit genoeg bij Heracles voor duel met VVV

Teun Bijleveld mist het duel met de Limburgers nog wel. Hij heeft een enkelblessure. Wormuth beseft dat Heracles moet winnen om kans te houden op de play-offs, ook met het oog op de slotfase van het seizoen. "We staan nog achtste, de andere ploegen hebben ook niet gewonnen. Dan moeten we ook de kans pakken om na dit weekend achtste te blijven. Dan moeten we van VVV winnen. Maar die kunnen ook voetballen. We hebben wel een grote kans om te winnen. We spelen thuis, ons eigen veld, de tegenstander is niet in de beste vorm. Daarom moeten we ze ook pijn doen en de wedstrijd vanaf het begin in handen nemen. Dan ben ik benieuwd wat er gebeurt. En dan komt de laatste fase met Twente, Feyenoord en AZ. Daar kunnen we normaal gesproken niet zoveel punten halen."

Dat kan ook in de politiek

Heracles speelt thuis, maar dus wel zonder publiek. Het kabinet gaf geen toestemming voor mensen op de tribunes, tot verbazing van Wormuth. "Ik snap dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft, maar we hebben een testfase gehad. Dat was positief. Er waren geen problemen. Ook vorig weekend was het positief. Dus ik vraag me af waarom het nu niet kan. Ik heb gehoord dat er een wet nog niet door is. Dan denk ik, kom op, we hoeven toch niet op een wet te wachten. Heracles heeft geen problemen omdat we snel beslissingen nemen en daarmee direct iets veranderen. Dat kan ook in de politiek. Als we moeten wachten op een wet, kunnen we nog jaren wachten."