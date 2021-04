Oranjevrouwen treffen IJsland en Tsjechië in WK-kwalificatie

De winnaar van de poule gaat rechtstreeks naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummers twee moeten play-offs spelen om zich te kwalificeren. Nederland is de regerend vice-wereldkampioen. In 2019 verloor het de finale van het WK in Frankrijk van Amerika. De kwalificatiereeks begint in september. Daarvoor komt Oranje in actie op de Olympische Spelen in Tokio. In de selectie van Oranje zitten de laatste jaren steevast enkele Overijsselse speelsters.