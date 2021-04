Gemeente Almelo wil via rechtszaak Turkse vereniging uit gebouw zetten

ATIB moet eind april De Kolkschool uit, maar er is nog steeds geen alternatief pand waar de Turkse vereniging zich kan en wil vestigen. Al maanden zijn de Turkse vereniging en de gemeente Almelo op zoek naar vervangende woonruimte, maar ze komen er maar niet uit.

ATIB huurt ruim dertig jaar een ruimte in de Kolkschool. Het pand is inmiddels verkocht aan projectontwikkelaar Kloos 2 die de Kolkschool wil verbouwen tot een appartementencomplex. Omdat ATIB weigert het pand te verlaten is de gemeente naar de rechter gestapt. Om de eigen vereniging te steunen kwamen vanochtend enkele sympathisanten demonsteren voor de rechtbank.

Demonstratie ATIB voor rechtbank (Foto: RTV Oost)

Tijdens de rechtszaak was er onduidelijkheid of het wel of niet om een huurconstructie gesproken kan worden. De advocaat van ATIB gaf aan dat bij huur een jaar opzegtermijn billijk zou zijn in plaats van de paar maanden die ATIB nu heeft.

Slachtoffer spelen

De gemeente vindt dat ATIB een slachtofferrol aanneemt. Zij vindt dat ze genoeg potentiële locaties heeft aangeboden. De verenging zou volgens de gemeente locaties afwijzen vanuit een luxepositie.

ATIB hoeft nu de kosten voor gas, water en elektra niet te betalen en wil daarom graag in de Kolkschool blijven. Deze kosten lopen op tot vijftienduizend euro per jaar waarvan ATIB maar een derde hoeft te betalen.

ATIB oneens met gemeente (Foto: RTV Oost)

Volgens de Turkse vereniging kan zij de door de gemeente aangeboden gebouwen niet betalen. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie van vierduizend euro is te weinig om een ander pand te kunnen betalen.

Samenvoegen met andere Turkse verengingen wil ATIB niet, omdat ze niet met elkaar overweg kunnen. Ook wijk- en buurtverenigingen voldoen niet aan de eisen van ATIB.

Wij zijn er voor de oudere Turken en dat scheelt de gemeente veel geld Sezgin Apbak, ATIB

Volgens de voorzitter van ATIB Sezgin Apbak heeft de gemeente Almelo helemaal niet in de gaten wat zijn vereniging doet: "Wij zijn er vooral voor de oudere, eerste generatie Turken. Wij helpen deze mensen met invullen van belastingen, het maken van een coronaprik-afspraak en zorgen dat ze bij elkaar kunnen komen. Doordat wij de hulp bieden scheelt dat de gemeente veel geld omdat zij dit anders zou koeten doen."

Tijdens een ingelaste pauze in de rechtbank bood de gemeente aan om ATIB tot begin juni de tijd te geven om het pand te verlaten. De gemeente moet het pand half juni opleveren en heeft dan genoeg tijd om het pand asbestvrij te maken. ATIB gaat hier niet mee akkoord omdat er dan te weinig tijd is om te overleggen over een nieuw pand.

De rechter vindt het jammer dat beide partijen vandaag in de rechtbank zitten en vroeg zich af of de partijen er in goed overleg niet toch uit kunnen komen. De advocaat van de gemeente gaf aan dat er genoeg is aangeboden en dat ze wil niet schikken.

De uitspraak is op maandag 17 mei.