Go Ahead Eagles heeft Antoine Rabillard en Zakaria Eddahchouri terug voor duel met Helmond Sport

Antoine Rabillard en Zakaria Eddahchouri keren zondag terug in de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles voor het duel met Helmond Sport. Het duo kampte met corona en is nu weer fit genoeg om te spelen.

Trainer Kees van Wonderen kan nog geen beroep doen op Jeroen Veldmate en Wout Droste. De ervaren verdedigers kampen met blessures. Trainer Kees van Wonderen hoopt stiekem nog op plek twee en kijkt dan ook met een schuin oog naar de wedstrijden van vanavond. Daarin speelt koploper SC Cambuur tegen De Graafschap. "Als Cambuur zijn plicht doet tegen De Graafschap, dan zou je op drie punten kunnen komen en dan zou er met nog twee wedstrijden te gaan, iets van spanning op het slot komen. Dan is één misstap voor hen fataal, maar goed we zijn afhankelijk van Cambuur en we moeten zelf ook onze wedstrijden blijven winnen."

Geen fans

Go Ahead Eagles stelde het jubileumfeestje van honderd jaar aan de Vetkampstraat vorig jaar uit in verband met corona, maar ook dit jaar gooit het virus roet in het eten en mag er zondag geen publiek aanwezig zijn bij het duel tegen Helmond Sport. En daar baalt Van Wonderen van. "Ja, dat is ontzettend jammer. We hadden er wel een beetje op gerekend. Als je die geluiden en beelden van afgelopen weekend opvangt, is dat toch veel leuker om te zien. En dat hadden we hier ook graag willen hebben. Maar goed, er is van hoger hand anders beslist."

RTV Oost

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Helmond Sport is zondag vanaf 14.30 uur te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.