Eigenaar zoekt brandstichters theehuisje: "Binnen tien minuten was het weg"

Het theehuisje was in tien minuten weg (Foto: Jeroen Bosch)

Het theehuisje op landgoed Marleseveld in Daarle brandde eerder deze week helemaal af. Jeroen Bosch, mede-eigenaar van het bedrijf, is overtuigd van brandstichting en deed gelijk al via Facebook een oproep voor getuigen. Inmiddels zijn er camerabeelden, die onderzocht worden. Bosch is er kapot van. "Binnen tien minuten was het weg."

Jeroen Bosch van de gelijknamige limousinhouderij in Daarle hoopt dat de daders van de brandstichting gevonden kunnen worden. "Mijn overgrootvader Gerrit Denneboom heeft het in 1947 gebouwd. Puur voor zichzelf om er te schaften of even koffie of thee te drinken tijdens het werk op het landgoed. Al die tijd heeft het gefunctioneerd. We hebben het een paar jaar terug nog gerenoveerd, bijvoorbeeld met een nieuw dak."

Kleine blauwe auto

Bosch is ervan overtuigd dat de brand is aangestoken. "Twee jongens op een fiets, ongeveer 16 jaar oud. Aan het eind van diezelfde maandagmiddag zijn bij een bankje in de buurt drie jongens gezien; twee met een fiets, een met een kleine blauwe auto. Wie heeft deze jongens gezien?" vraagt hij zich af op Facebook.

Het theehuisje stond er dus al ruim zeventig jaar en was binnen tien minuten verdwenen. Jeroen Bosch heeft er alleen nog maar een foto van kunnen maken, terwijl het vuur al om zich heensloeg. "Het heeft zeker ook een historische en vooral ook emotionele waarde voor ons als familie. Gelukkig zijn er beelden gemaakt en helpen die ons hopelijk verder. En misschien krijgen de daders alsnog berouw."