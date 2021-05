Het boerenverstand van Caroline van der Plas: dit zijn haar treffendste uitspraken in de Kamer

Ze is pas een maand lid van de Tweede Kamer, maar heeft met haar BoerBurgerBeweging al behoorlijk van zich doen spreken: Caroline van der Plas uit Deventer. Ze wil gezond, boerenverstand meenemen naar Den Haag en maakt inmiddels furore met haar treffende, on-Haagse uitspraken. We lichten er een aantal uit.

Van der Plas weet al op haar eerste werkdag de spotlights op zich gericht, als ze op de dag na de verkiezingen met de trekker naar het Plein in Den Haag rijdt.

Een dag later krijgt ze Twitter over zich heen, na een discussie met collega-Kamerlid Sylvana Simons bij Jinek. Twitteraars kammen Van der Plas' timeline uit, en komen jarenoude tweets van haar tegen over de gaypride en Zwarte Piet. Van der Plas reageert met een statement op Twitter: "Het grote kapotmaken is begonnen."

WhatsApp-groep voor Kamerleden

Maar de Deventerse laat vooral van zich horen vanuit de de Tweede Kamer, zoals met haar voorstel om een WhatsApp-groep te beginnen met daarin alle Kamerleden. Dit om te voorkomen dat de Kamer steeds via de media hoort over Kabinetsbesluiten, die keer op keer uitlekken. Van der Plas' voorstel haalt het niet.

In de Tweede Kamer moeten ze misschien wat wennen aan haar on-Haagse manier van optreden, op tv en sociale media smullen ze van haar bijdragen. Zoals die over een debat, dat volgens haar snel moet worden gevoerd. Ze zegt: "Hoe langer we dit gaan uitstellen, hoe groter de kans is dat de heer Rutte er geen actieve herinnering aan heeft."

Giro 555

Of over de trage afwikkeling van de aardgasschade in Groningen: "Als dit op de Zuidas was gebeurd of op de Prinsengracht, dan hadden we giro 555, dan hadden we benefietconcerten en was #prayforAmsterdam trending, En hier wordt maar getraineerd en getraineerd."