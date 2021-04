Stichting Stop Afvalwater Twente: Ministerie en NAM zijn één partij

Het gaat om afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek dat al jaren in de lege gasvelden wordt gepompt. Volgens de NAM en het Ministerie van Economische Zaken kan dat geen kwaad, maar daar denken veel mensen die daar in de buurt wonen heel anders over.

WOB-verzoek

Meerdere keren hebben omwonenden van de gasvelden hun zorgen onder meer via RTV Oost geuit. Het heeft geregeld geleid tot Kamervragen. Maar de antwoorden waarmee het Ministerie kwam waren onbevredigend. Dit wat voor de Stichting Stop Afvalwater Twente reden om notulen en documenten op te vragen bij het ministerie via een zogeheten WOB-procedure.

Partij kiezen

Volgens de stichting blijkt uit de documenten dat de NAM telkens om raad is gevraagd bij het beantwoorden van vragen. Het Ministerie en de NAM staan nauw in contact met elkaar en spreken als het ware met één mond. De stichting vindt dat het Ministerie op die manier partij kiest en niet meer luistert naar de bezwaren van mensen die rondom de lege gasvelden wonen.

Vertrouwen

"Het met elkaar in gesprek gaan is er niet" zo stelt Lucas Goldsteen van de stichting en dat had volgens hem wel gemoeten. Het vertrouwen in de politiek heeft bij hem een behoorlijke deuk opgelopen. Afgelopen donderdag zijn de stukken naar aanleiding van het WOB-verzoek aangeleverd. De meeste leden van Stichting Stop Afvalwater Twente moeten het nog lezen waarna het binnen de stichting besproken zal worden.