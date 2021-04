Officier van justitie: tbs moordenaar Karin Bok met één jaar verlengen

In 2012 werd in Haaksbergen een stille tocht gehouden voor de vermoorde Karin Bok. (Foto: Archief RTV Oost)

Als het aan de officier van justitie ligt wordt de tbs van de 45-jarige man, die in 2012 de Haaksbergse Karin Bok doodde, met één jaar verlengd. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de zitting rond de verlenging van de tbs voor de rechtbank in Almelo.

De 45-jarige man doodde in 2012 de in Haaksbergen geliefde Karin met veel geweld voor de deur van haar woning. De moord was een grote schok in Haaksbergen en meer dan anderhalf duizend mensen liepen twee dagen na haar dood in een stille tocht door Haaksbergen.

Uitzondering in therapieland

Op het moment van de moord leed de 45-jarige aan paranoïde schizofrenie. Er waren al grote zorgen over zijn geestelijke toestand en de politie had al een zorggesprek in de planning staan. Die zorgen zijn er negen jaar na dato niet meer. De 45-jarige is een uitzondering in therapieland. Niet alleen is hij goed ingesteld op medicatie die zijn stoornis moet onderdrukken, hij is er heilig van overtuigd dat hij die medicatie moet innemen en heeft het zelfs in eigen hand.

Ondertussen werkt de man alweer drie jaar full-time voor een baas. Afgelopen maart kreeg hij woonruimte bij een instelling voor begeleid wonen in de provincie.

Terug naar Twente

Het is de bedoeling dat hij uiteindelijk weer in Twente komt wonen, maar niet in Haaksbergen of Enschede. Dat is te belastend voor de nabestaanden van de vermoorde vrouw. Volgens de kliniek is een verlenging van de tbs met één jaar geen probleem.

De rechtbank doet op 12 mei uitspraak.