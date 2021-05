Raalte laat broedende ooievaars met rust tijdens sirenetest

De gemeente Raalte heeft besloten om de ooievaars voorlopig met rust te laten, zodat de twee eieren uitgebroed kunnen worden. Rondom de mast is het gebied afgezet met linten en een hek. Ook liggen er veel takken op de grond. "Ze laten het nodige vallen", weet de buurtbewoner, die in het appartement tegenover woont. "Vanaf drie hoog kun je het hartstikke mooi in de gaten houden."

Op het moment kwamen vele omwonenden af. "Het trekt wel wat bekijks", constateert de 'buurman'. Terwijl in de rest van Raalte het alarm afging, konden de ooievaars rustig op hun plekje blijven. Hoewel, het mannetje werd even verdreven door een buizerd, maar het vrouwtje bleef rustig op de eieren zitten. "Ze zijn hier een week of drie geleden gekomen. Duurde nog best lang voor ze dat nest hadden gebouwd want die takjes glijden er natuurlijk steeds vanaf. Ik vind het goed dat ze het alarm even niet aanzetten hiervoor. Mocht er nou een ramp zijn, dan kan ie altijd alsnog wel aan."

Ooievaarsnest gefotografeerd vanuit vogelperspectief (Foto: Remon Scholten)

Vorig jaar maakten we een reportage over de terugkeer van de ooievaar in het Overijsselse landschap en de gevolgen hiervan. Bekijk hem hier: