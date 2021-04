Yoast United houdt Landstede Hammers verrassend uit bekerfinale

De basketballers uit Zwolle waren in de kwartfinales woensdag nog een maatje te groot voor The Hague Royals, maar troffen met Yoast United een tot de tanden gewapende tegenstander. In Bemmel pakte de thuisploeg in het eerste kwart een voorsprong (24-19), maar in het vervolg herpakte Landstede zich en leidde zodoende bij rust, 40-42.

Overtime

Toch nam Yoast United weer de leiding in het derde kwart (68-61) en leek het op weg naar de zege. Echter, in de laatste seconden van het vierde kwart dwong Jhonathan Dunn met een driepunter een verlenging af namens de Zwolse bezoekers: 90-90. Vervolgens was het Yoast United dat in de verlenging de lakens uitdeelde en zich daardoor weet te plaatsen voor de bekerfinale, waarin BAL zondag de tegenstander is.