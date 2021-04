Go Ahead Eagles trekt Zweedse spits Isac Lidberg aan

Isac Lidberg nieuwste aanwinst van Go Ahead Eagles (Foto: Gefle IF | Nils Westberg Löfgren)

Go Ahead Eagles heeft de gelederen voor komend seizoen versterkt met de Zweed Isac Lidberg. De 22-jarige spits komt over van Gefle IF, uit zijn vaderland, en tekent in Deventer een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Lidberg doorliep de jeugdopleiding van Hammarby IF, waar hij in 2015 op 16-jarige leeftijd zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal. Begin 2020 verruilde hij zijn jeugdliefde voor Gefle IF, dat uitkomt op het derde Zweedse niveau. Vorig seizoen wist Lidberg in 25 wedstrijden negentien keer het net te vinden.

'Een echte spits'

“Ik houd ervan om ineens achter de defensie van de tegenstander op te duiken en doelpunten te maken. Wat dat betreft ben ik een echte spits: doelgericht en altijd op zoek naar de kortste weg richting goal", stelt hij zich voor op de clubkanalen van de Deventenaren. "Aankomend seizoen wil ik Go Ahead Eagles helpen door doelpunten voor het elftal te maken. Ik kan niet wachten om in de zomer naar Deventer te komen.”

Bosvelt

Technisch manager Paul Bosvelt kijkt uit naar de samenwerking. “Isac is een fysiek sterke en technisch vaardige voetballer. Het is een spits die prima als aanspeelpunt kan fungeren. Daarnaast kan hij met zijn snelheid ook gevaarlijk zijn als hij ruimte voor zich heeft. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om de overstap naar Go Ahead Eagles te maken."