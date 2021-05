Politica Annie Schreijer kondigt afscheid aan. "Op een bepaald moment moet je aan jezelf denken."

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde stopt over 2,5 jaar met haar politieke werkzaamheden. Ze is dan ruim dertig jaar namens het CDA op verschillende niveaus politiek actief geweest. De 'politieke spelletjes' gaan haar niet in de kouwe kleren zitten, zei ze in het radioprogramma Groot Onderhoud. Schreijer-Pierik was ruim een jaar geleden enige tijd uitgeschakeld na hartklachten omdat haar werk stress veroorzaakte.

Schreijer (68) stelt zich over 2.5 jaar niet opnieuw verkiesbaar voor het Europees Parlement. "Het is dan goed geweest. Ik merk dat ik er veel last van heb als ik het gevoel heb dat er onrecht wordt gedaan. Er gebeurt iets waarvan je weet dat het niet deugt, maar je komt er niet door omdat er allemaal spelletjes worden gespeeld. Dat is politiek, het hoort erbij, maar op een bepaald ogenblik moet ik aan mijn gezondheid denken."

Annie Schreijer maakt sinds 2014 deel uit van het Europees Parlement. Daarvoor was ze lid van de gemeenteraad van Ambt-Delden, Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Ze kon bij verkiezingen altijd rekenen op veel voorkeurstemmen uit de agrarische sector. "Misschien dat ik in de luwte nog wat advieswerk doe, maar ik hoop dat het CDA bij mijn afscheid een mooie grote partij met jonge, frisse mensen is."

Fles wijn

Het CDA moet in Nederland deel uitmaken van het nieuwe kabinet, vindt Schreijer hoewel 20 lokale afdelingen en de CDA-jongeren vinden dat het CDA niet moet regeren met Mark Rutte als premier. Zij vinden Rutte na zijn rol in de toeslagenaffaire "ongeloofwaardig". "Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik zet er een fles wijn op dat hij het toch weer wordt."

Wel moet Rutte de Tweede Kamer serieuzer nemen en accepteren dat ook coalitiefracties kritiek op het kabinet hebben. "Tweede Kamerleden mogen kritisch zijn en opkomen voor belangen van hun achterban. Als je dat loslaat, ben je als politicus geen knip voor de neus waard. En last hebben van je geheugen, zeggen dat je je iets niet herinnert is heel vaak een politieke truc. Dat moet afgelopen zijn."

Pieter Omtzigt

Of CDA-parlementariër Pieter Omtzigt deel moet uitmaken van het kabinet? "Pieter is een heel goed Tweede Kamerlid", antwoordt Schreijer. "Ik heb wel eens tegen Pieter gezegd dat hij vooral in de kamer moet blijven en over 2.5 jaar, als ik stop, naar Europa moet. Want daar kennen ze hem ook heel goed."

Door de Haagse perikelen is het kabinet nog altijd demissionair en om die reden wordt er nog geen beroep gedaan op een Europees steunpakket van 750 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden. "Onvoorstelbaar", aldus Schreijer. "We laten heel veel zaken liggen. Ik hoop dat er zo snel mogelijk een kabinet komt."

