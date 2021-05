Duitsers negeren advies en komen massaal naar Enschede

Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om de huidige drukte in de binnensteden in Overijssel te voorspellen. Het is de eerste weekenddag dat de winkels weer zonder afspraak bezocht mogen worden, de eerste weekenddag dat de terrassen weer open zijn, en het is grotendeels droog gebleven. Veel volk op de been dus.

"Ik kijk niet veel tv, dus ik heb het advies niet meegekregen", aldus een Duitse bezoeker:

Tel daar de nationale feestdag 1 mei (Dag van de Arbeid) in Duitsland bij en de drukte in Enschede is verklaard. Deze week riep de gemeente Enschede Duitsers nog op om weg te blijven, want zei gemeentewoordvoerder Kamp: "De coronacijfers zijn aan deze kant van de grens aanzienlijk hoger dan aan Duitse zijde", maar blijkt niet veel naar geluisterd. Veel witte kentekenplaten in het straatbeeld en veel Duitse spraak op terrassen, in winkels en op de markt.

Dranghekken

Van ingrijpen is nog geen sprake, al merkt de binnenstadmanager wel dat de coronaregels lang niet overal goed worden nageleefd. "De mensen willen eruit" is de nuchtere constatering van Duco Hoek.

Dranghekken bij winkels (Foto: News United / Dennis Bakker)

Om de drang er op uit te gaan en iets te gaan kopen in goede banen te leiden zijn dranghekken bij winkels geplaatst, zodat het winkelend publiek langs de gevel nog enigszins 'coronaproof' kan wachten voordat het geld dat ongetwijfeld in de zakken brandt kan worden uitgegeven.

Rond middaguur 'nog maar' 400 plaatsen vrij in megaparkeergarage Van Heekplein (Foto: News United / Dennis Bakker)

App

Een speciale app, "nee daarmee volgen we niets", zegt Hoek met een knipoog naar de recente nieuwsontwikkelingen rond de opgelegde boete rond de wifi-tracking in het centrum van Enschede, geeft de gemeente informatie over de drukte van het autoverkeer in de stad. Later wordt bekend hoeveel van de autobewegingen die de app registreerde zijn veroorzaakt door voertuigen met witte kentekenplaten.