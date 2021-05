Overijsselse pretparken reageren op uitstellen van versoepelingen: "Ontzettend jammer"

Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's nu nog te hoog om meer versoepelingen door te voeren. Morgen zou het kabinet op het Catshuis overleggen over de tweede stap van het zogeheten openingsplan. Die bijeenkomst wordt verplaatst naar volgend weekend. Op dinsdag 11 mei volgt dan vooralsnog een persconferentie. De eerstvolgende datum dat de versoepelingen kunnen ingaan is waarschijnlijk 18 mei.

Pretparken

René Peul, marketingdirecteur van Avonturenpark Hellendoorn, reageert teleurgesteld. "Wij hebben zoveel ruimte, we verkopen tickets op datum en op tijdvak. Ook zijn we als pretpark ervaren in 'crowd control'. We hebben vorig jaar laten zien dat we de boel prima op anderhalve meter kunnen laten draaien. Wij zijn hier niet blij mee."

10 april was Avonturenpark Hellendoorn nog een dag open als onderdeel van een grote pilot van de Rijksoverheid:

Jo-Ann Venema van Attractie- en vakantiepark Slagharen noemt het 'ontzettend jammer'. "Wij zijn helemaal klaar om open te gaan. We hebben hygiënemaatregelen getroffen en er staat een goede opzet zodat mensen afstand kunnen houden." Toch heeft ze ook begrip voor het besluit van het kabinet. "Als we kijken naar de volksgezondheid snappen we het."

'Druk en zwaar'

Demissionair minister Hugo de Jonge liet vrijdag al weten dat het allerminst zeker was of het kabinet zondag bijeen zou komen om de versoepelingen te bespreken. Hij noemde de situatie in ziekenhuizen "druk en zwaar" en zei dat een Catshuisoverleg "niet zoveel zin heeft" als het Outbreak Management Team (OMT) geen ruimte voor versoepelingen ziet.

Ondanks deze eerdere berichtgeving, kwam het nieuws voor Peul toch redelijk onverwachts. Volgens hem konden de terrassen en winkels op 28 april wel open, terwijl de ic's toen ook vol lagen. "Ik had dit niet aan zien komen", zegt hij.

Meivakantie

Zo gaat de meivakantie aan hun neus voorbij. Volgens Peul mist Hellendoorn nu cruciale voorjaarsdagen. Ook Venema stelt dat attractiepark Slagharen juist voor een veilig dagje uit kan zorgen. "Ik denk dat wij een oplossing kunnen bieden voor de vraag van de consument." Maar ze is ook realistisch. "Hoe akelig het ook is, we zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje. We moeten vooruit blijven kijken. Iedere ruimte die er is, bieden we aan. Maar wel binnen de gestelde kaders."