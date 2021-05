Fraaie vrije trap Vloet en hattrick Bakis bezorgen Heracles simpele zege op VVV

Heracles heeft tegen VVV goede zaken gedaan in de strijd om plek acht. De ploeg won in eigen huis simpel met 4-0.

De wedstrijd stond eigenlijk voor vrijdagavond op het programma, maar werd verzet naar de zaterdagmiddag, in de hoop op publiek op de tribunes van Erve Asito. Door deze plannen ging afgelopen donderdag echter een streep.

Zonder fans, maar met de van blessures herstelde topschutter Vloet en aanvoerder Pröpper, had Heracles geen kind aan het zwalkende VVV. De geplaagde Limburgers zijn verwikkeld in de strijd tegen degradatie, maar wisten in Almelo het tij niet te keren.

Bakis scoort

Na kleine kansjes voor Vloet en Pröpper, werd het tien minuten voor de rust 1-0 via Bakis. De spits werd de diepte in gestuurd door Pröpper en werd vervolgens geen strobreed in de weg gelegd. Koelbloedig tekende hij voor de 1-0 en zijn derde doelpunt in de laatste drie duels.

Wéér Vloet

Even later liet Bakis na zijn tweede van de middag te maken en Heracles al vroeg op rozen te schieten. Maar Heracles weet dat het altijd kan rekenen op de extra klasse van Vloet. Op slag van rust schoot de goalgetter van de Almeloërs een vrije trap op geweldige wijze tegen de touwen: 2-0. Voor Vloet was het alweer zijn zestiende treffer van het seizoen.

Bakis met zijn tweede

Kort na rust was het al bijna 3-0 doordat een schot van Burgzorg werd aangeraakt. Kirschbaum hield de bal met een mooie duik uit zijn doel. Aan de andere kant bracht Blaswich redding op een schot van Eredivisie-topscorer Giakoumakis. Pachonik schot direct daarna in het zijnet. Tien minuten na rust was het weer raak voor Heracles. Na goed werk van Fadiga, maakte Bakis zijn tweede: 3-0.

Hattrick Bakis

Vooral invaller Azzaoui was daarna gevaarlijk namens Heracles, maar hij scoorde niet. Bakis deed dat wel voor de derde keer. Hij mocht aanleggen vanaf de stip na hands van Swinkels en schoot beheerst binnen. Bij die 4-0 bleef het in Almelo.

Belangrijke zege

Een belangrijke zege voor Heracles in de strijd om plek acht. Volgende week staat het tegenover concurrent en aartsrivaal FC Twente en daarna volgen nog duels met Feyenoord en AZ.

Heracles Almelo - VVV-Venlo 4-0

1-0 Bakis (36)

2-0 Vloet (44)

3-0 Bakis (55)

4-0 Bakis (83/strafschop)

Arbiter: Kuipers

Geel: Knoester, Swinkels

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata (Les/46); Schoofs, Vloet (Sierra/80), De la Torre (Ibrahimoglu/90); Lunding (Azzaoui/46), Bakis, Burgzorg (Kutucu/80).

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Da Graca, Dekker (Swinkels/46), Guwara; Post, Van Crooij, Machach; Roemer (Donis/46), Giakoumakis (Arias/59), Hunte (John/46).