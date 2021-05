Landelijk aftrap 75 + 1 jaar vrijheid in Tubbergen; kinderen met soep naar ouderen voor gesprekken

Tubbergen kreeg van het Nationaal Comité 4 en 5 mei duizend blikken soep die jongeren de komende dagen in negen kerkdorpen gaan uitdelen aan ouderen. Het is de bedoeling dat onder het genot van de soep gesprekken ontstaan over oorlog en vrede, veiligheid en verantwoordelijkheid, maar een gesprek aan de deur of alleen de soep in ontvangst nemen mag natuurlijk ook.

Burgemeester Wilmien Haverkamp en kinderburgemeester Mats Nijhuis in een reportage over de vrijheidssoep:

Waarom Tubbergen?

De landelijke aftrap van de viering 75 Jaar Vrijheid zou vorig jaar in Tubbergen plaatsvinden, maar kon vanwege corona niet doorgaan. De organisatie heeft daarom besloten tot een aangepast programma voor het nieuwe herdenkingsjaar: 75+1 vanuit Tubbergen.

Waarom Tubbergen? "Een van de redenen is dat in Tubbergen al sinds jaar en dag samen met Duitsers wordt stilgestaan bij de oorlog en samen de vrijheid wordt gevierd", aldus burgemeester Haverkamp.

Tubbergen in documentaire

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde Westerweel Eurocommissaris Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vlieger en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen?

Bekijk de documentaire Vrijheid & Verantwoordelijkheid: