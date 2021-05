Huidige en oud-spelers langs de deuren van supporters GA Eagles als dank voor bestellen seizoenkaart

De supporters van Go Ahead zitten niet alleen in Deventer, want de pakketten werden door het hele land bezorgd. Zo leverde Leon de Kogel pakketten af in Utrecht, Kenny Teijsse in Amsterdam, Bart Vriends in Rotterdam en Marnix Kolder in Groningen.

Marnix Kolder (Foto: Go Ahead Eagles)

De pakketten waren ter ere van het 100-jarig jubileum van Go Ahead Eagles aan de Vetkampstraat. Dat jubileum was eigenlijk vorig jaar, maar omdat er toen niet gevoetbald werd vanwege corona, verplaatste de club het feest een jaar. De hoop was dan ook dat er morgen, de dag van het 101-jarig jubileum supporters in het stadion aanwezig mochten zijn. Dat is helaas niet het geval. En dus zochten de spelers de supporters op.