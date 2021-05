Rai Vloet baalt ondanks ruime zege Heracles: "Jammer dat ik werd gewisseld, had voor mijn zeventiende kunnen gaan"

Heracles had een makkelijke middag tegen VVV-Venlo. Het won met 4-0, maar niet iedereen ging geheel tevreden de catacomben in. Rai Vloet scoorde, maar had dat graag vaker willen doen.

De topscorer viel vorige week geblesseerd uit, maar had graag de 90 minuten vol willen maken. "Jammer dat ik werd gewisseld, want dan kun je eventueel nog voor je zeventiende gaan. Maar mooie wedstrijd. Blij voor Sinan met z'n drie goals en voor de hele ploeg. Verdiende overwinning en nu hebben we nog drie mooie wedstrijden voor de boeg."

Blik op volgende week

Hij vervolgt: "Nu, in mijn emotie, vind ik dat gewoon niet leuk. Ik begrijp het aan de ene kant wel, medisch natuurlijk. Ik zei dat ik fit was voor 90 minuten. Dan hoop ik ook dat je mij daarin vertrouwt, maar ok. Ik begrijp het. De blik lag misschien al op volgende week. Morgen zal het wel weer rustiger zijn bij mij."

Met overtuiging

Vloet viel ook in positieve zin op. Hij schoot een vrije trap fantastisch binnen: "Op die plek moet 'ie sowieso op goal, wil je er iets van maken. Ik schoot hem met overtuiging binnen." Heracles maakte er vier, maar dat hadden er meer kunnen zijn volgens de aanvallende middenvelder. "We hadden nog wel meer kansen. We hadden meer kunnen scoren. Ook als we kijken naar ons doelsaldo (-6, red.), kan natuurlijk beter. Vooral in de laatste fase van de competitie zou dat wel belangrijk kunnen zijn. Maar 4-0 thuis van VVV winnen is prima."

Mooie derby

"Volgende week een mooie derby voor de boeg, een belangrijke en daar kunnen we nu in ieder geval met vertrouwen naartoe", sluit Vloet af.