PEC Zwolle gaat in blessuretijd onderuit bij Vitesse

Trainer Bert Konterman moest puzzelen door veel corona- en blessuregevallen bij PEC. Daardoor begon de 16-jarige Rav van den Berg als debutant in de basis en was er de eerste basisplek voor Thomas van den Belt.

Broja zet Vitesse op voorsprong

De openingfase was voor Vitesse, al kwam PEC er via Slobodan Tedic, Mustafa Saymak en Thomas van den Belt ook gevaarlijk uit. Na een kwart wedstrijd kwam er nog een blessuregeval bij bij PEC. Dean Huiberts moest eraf en Benson Manuel was zijn vervanger. Vitesse voerde de druk op en na een klein half uur was het raak. Armando Broja won een duel van Van den Berg en scoorde oog-in-oog met doelman Xavier Mous.

Vitesse blijft beter

Vitesse bleef gevaarlijker en Mous moest redden op een schot van Oussama Tannane. Kort voor rust was Broja nog dicht bij zijn tweede, maar zijn harde schot eindigde op de paal. Danilho Doekhi kopte even later nog naast uit een vrije trap en kort daarna was het rust.

Geen 2-0, maar 1-1

Kort na de pauze dacht Broja zijn tweede van de avond te hebben gemaakt, maar de VAR riep arbiter Joey Kooij terug. Loïs Openda bleek hands te hebben gemaakt voorafgaande aan de treffer. Aan de andere kant was het even later wel raak. Jesper Drost kwam van rechts naar binnen. Zijn schot werd aangeraakt en viel achter doelman Remko Pasveer binnen.

Alsnog de winnende

Diezelfde Pasveer bracht even later wel redding op een kopbal van Tedic. Aan de andere kant was Mous belangrijk met twee reddingen. Darfalou en Hajek probeerden het. Een winnende treffer kwam er toch. In blessuretijd kopte invaller Touré de 2-1 achter Mous. Thomas Lam kreeg nog een kans op de 2-2, maar die kwam er niet. Door de nederlaag blijft PEC met 35 punten op plek dertien staan.

Vitesse - PEC Zwolle 2-1

1-0 Broja (27)

1-1 Drost (54)

2-1 Touré (90+2)

Arbiter: Kooij

Geel: Manhoef, Bero, Doekhi

Vitesse: Pasveer; Oroz, Doekhi, Manhoef, Hajek, Cornelisse (Huisman/69); Bruns (Touré/86), Tannane, Bero; Broja, Openda (Darfalou/62).

PEC Zwolle: Mous; Van den Berg, Lam, Nakayama, Paal; Van den Belt (Strieder/78), Huiberts (Manuel/22), Saymak; Drost, Tedic, Clement.