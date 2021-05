Ron Jans en Wout Brama furieus na nederlaag bij Fortuna: "Je kunt verliezen, maar niet op deze manier"

"Dit is voor mij de slechtste nederlaag van het seizoen", begint de trainer. "Omdat we het niet hebben op kunnen brengen om te knokken, te vechten, mekaar op te peppen. We hebben het ondergaan. Elke keer zeg je, we hebben weer een kans en elke keer wil je weer die kans pakken. Nou, ik heb het niet gezien vandaag."

Niet op deze manier verliezen

De spelers gaan de nederlaag ook na vandaag nog wel voelen. "Dit krijgt nog wel even een staartje. Je kunt verliezen. Dat hebben we al genoeg gedaan, maar je kunt niet verliezen op deze manier. Dat je niet strijdend dan ten onder gaat. Dan verwacht je, met name van de meer ervaren jongens, meer", aldus een boze trainer.

Ontbreekt hele seizoen al

Jans liet duidelijk weten wat hij van de ervaren spelers vond, door er drie te wisselen voor drie jongelingen. "Het was ook dood katoen op dat moment. Die jongens gaan er altijd voor, maar het is ook wel signaal dat je van ervaren jongens meer verwacht in zo'n duel. En ook naar medespelers toe, dat ze meer aanwezig zijn. Maar dat weten we wel, want dat ontbreekt eigenlijk het hele seizoen al en dat was vandaag wel de ergste, vond ik."

Mentaliteit voor kwaliteit

Volgende week wacht Heracles, dat wel won van VVV en inmiddels vijf punten voor staat. Jans maakt duidelijk dat er werk aan de winkel is voor zijn spelers: "Mentaliteit gaat voor kwaliteit in die wedstrijd en dat kunnen de jongens komende week laten zien op de training."

Nooit meer zien

Wout Brama viel zijn trainer bij: "Zeker na de 2-0 denk ik dat we elkaar in de steek laten. Dat mag nooit, nooit, nooit. Als je hier bij Twente speelt, vind ik dat je altijd vol gas moet geven. En zeker als team moet fungeren. En niet als losse eenheden op het veld gaan lopen en niks zeggen. Dat vind ik gewoon niet goed en dat wil ik nooit meer zien."

Dat mis is wel soms

Ook hij hekelt de instelling van de ploeg: "Je kunt slecht spelen, daar heb ik nooit problemen mee. Maar het moet wel altijd met de intentie zijn, naar het team toe spelen. Ik zeg niet dat iedereen dat niet gedaan heeft. Maar ik vind dat je als individu altijd in teamafspraken moet spelen. Tuurlijk hoort daar creativiteit bij en horen daar andere dingen bij als speler zelf. Maar ik vind wel dat wij daar met z'n elven op het veld resultaat moeten halen. En daar moet je elkaar mee helpen, coachen, beetje vuur in de ploeg brengen, dat mis ik wel soms", aldus de aanvoerder.