Tweede Van den Berg die als 16-jarige zijn debuut maakt bij PEC: "Ik besef het nog niet helemaal"

"Ik besef het nog niet helemaal, maar dat besef komt zo in de auto wel", zegt de verdediger. "Ik ben nog jong, maar heb al een paar keer op de bank gezeten. Dan wil je je minuten eigenlijk wel een keer maken. Dat kwam vandaag." Hij is redelijk tevreden met zijn optreden, al ging hij in de fout bij de 1-0 van Vitesse. "Ik denk overall gewoon prima, maar bij de eerste goal kan ik denk ik anders staan. Dat is ervaring denk ik. Dat is een minpuntje, maar over het algemeen denk ik gewoon prima."

Heel blij

Konterman liet gisteren weten dat de jongeling zou starten: "Gisteren riep de trainer me bij zich en zei, ik heb besloten dat je gaat spelen. Ik was heel blij, de spanning was er ook wel een beetje, maar vooral echt heel blij."

Jammer van late tegengoal

Vitesse won in blessuretijd en dat verpeste het debuut een klein beetje. "Heel jammer van de late tegengoal. Ik denk dat we een punt verdienden, maar jammer dat 'ie dan in de laatste minuut valt." Zwolle kampte met veel personele problemen door corona en blessures. Ondanks dat vond Van den Berg dat Zwolle goed voor de dag kwam "Het is niet ons basiselftal, maar ik denk dat we een prima wedstrijd hebben gespeeld." Maar het ging kort voor het einde dus wel mis. "Heel erg balen. Jammer dat hij er 'm zo in kopt. Heel zuur."