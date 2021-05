Passantenonderzoek bij camping in Rheeze na zedenincident

Ondertussen heeft de politie campinggasten ondervraagd, getuigen opgeroepen en met een drone en helikopter de situatie rondom het toiletgebouw in kaart gebracht. Door nu nog een keer gerichte vragen te stellen en om beelden te vragen hoopt zij meer informatie te krijgen.

Iets opvallends gezien?

De politie vraagt vanmiddag tussen twaalf en zes uur aan passanten of ze vorig weekend, tussen vrijdag 23 april en zondag 25 april iets opvallends gezien hebben in die omgeving. Specifiek wordt gevraagd om informatie over een man die zich mogelijk verdacht gedroeg op een plek waar kinderen aanwezig waren, bijvoorbeeld op camping de Zandstuve, één van de andere campings, de Grote Beltenweg of een parkeerplaats. Ook wil de politie graag beelden van (foto’s, video’s, dashcam) op of in de omgeving van de genoemde locaties.

Tot nu toe is de politie terughoudend geweest met informatie over deze zaak. Dat komt volgens de politie doordat zedenincidenten veel impact op de betrokkenen; het onderzoek en de communicatie hierover worden zo zorgvuldig mogelijk aangepakt. "Vooral nu het in dit geval gaat om een jong slachtoffer. We maken daarbij altijd een afweging tussen de beschikbare informatie, het onderzoeksbelang, het beschermen van het slachtoffer en het informeren van de omgeving. Dat blijft een lastige overweging. Tot nu toe zijn er bij ons geen andere incidenten op die camping en omliggende campings bekend. Op basis van de genoemde factoren hebben politie en het OM de keuze gemaakt om de aard van het incident en de precieze locatie niet te benoemen. We zijn nu op een punt in het onderzoek waarin we meer informatie kunnen en moeten delen in de hoop dat het meer aanknopingspunten oplevert", aldus de politie..