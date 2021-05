Vijf regionale bands spelen de pannen van het dak tijdens Random Live: ‘Fantastische, maar ook emotionele avond’

Vijf bands in vijf kernen in Hardenberg; dat is het recept voor de tweede editie van Random Live. De optredens van de vijf regionale bands in De Krim, Lutten, Kloosterhaar, Dedemsvaart en Bergentheim waren zaterdagavond voor iedereen live te volgen via sociale media en in een speciale uitzending van de lokale omroep. “We staan uiteraard liever in een feesttent vol met mensen, maar dit is een mooie tussenoplossing”, vertelt Gert Mink van de organiserende band Random Five.