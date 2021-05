Zeldzame lammergier gezien in Nederland, spotters in Zwolle en Deventer zijn nog niet beloond

"Het is best bijzonder dat het dier hier in Nederland wordt gezien", vertelt Hans Pohlmann, voorzitter van de Gieren Beschermings Organisatie. "Voor 1980 werd het dier helemaal niet in Nederland gesignaleerd. tegenwoordig zo eens in de drie jaar."

Deze lammergier, een vrouwtje, heeft een zendertje op de rug en Pohlmann kan dus precies zien waar ze zich bevindt. "Ze is ergens tussen Eindhoven en Tilburg ons land binnengekomen. Gisteren zette ze koers richting het noorden om in de Veluwe neer te strijken. Daar is ze vannacht ook gebleven, op een terrein van Natuurmonumenten."

Of de vogelspotters in Overijssel alsnog worden beloond met het zien van deze lammergier is volgens Pohlmann niet te zeggen. "Je weet natuurlijk nooit waar zo'n vogel naartoe gaat. Maar wie weet....."