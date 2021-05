Bradly van Hoeven gidst Go Ahead Eagles met hattrick naar ruime zege in jubileumwedstrijd

Hattrick Bradly van Hoeven in 5-1 zege van Go Ahead Eagles (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles heeft de jubileumwedstrijd in De Adelaarshorst passend voorzien van een klinkende overwinning. In Deventer had de formatie van trainer Kees van Wonderen met name na rust geen kind aan Helmond Sport en daardoor werd eenvoudig met 5-1 gewonnen. Grote man aan de thuiszijde was Bradly van Hoeven, die met een hattrick een groot aandeel had in de zege.

De gastheren, gestoken in een prachtig retrotenue ter viering van het honderdjarig jubileum aan de Vetkampstraat, startten voortvarend aan het duel met Helmond Sport. De Brabanders mochten van geluk spreken dat het doel schoon bleef in de openingsfase, want Go Ahead kreeg voldoende kansen om op voorsprong te komen. Giannis Botos zag zijn schot via een been naast gaan en even later belandde een kopbal van aanvoerder Sam Beukema op de lat. Ook Hendriks ondernam een poging om tot scoren te komen, maar zijn inzet van ver werd gekeerd door doelman Stijn van Gassel.

Helmond op voorsprong

Ondanks het Deventer offensief kwamen de gasten uit Noord-Brabant op voorsprong in De Adelaarshorst. Na slordig balverlies aan de kant van de thuisploeg wist Helmond de overtalsituatie goed uit te spelen en via Arno van Keilegom op 0-1 te komen.

Van Hoeven kantelt duel

Go Ahead raakte niet in paniek en wist de marge snel te herstellen. Met een subtiele steekpass stelde Luuk Brouwers Bradly van Hoeven in staat om de gelijkmaker binnen te schieten. Diezelfde Van Hoeven was ook na rust uitstekend bij de les, want binnen de minuut zorgde hij voor de 2-1 voorsprong door een voorzet van Sam Hendriks te verzilveren, 2-1.

Hattrick Van Hoeven

Helmond Sport had vervolgens geen antwoord op de aanvalsdrift van de thuisploeg en moest lijdzaam toezien hoe Go Ahead de score opvoerde. Brouwers schoot halverwege de tweede helft de 3-1 achter Van Gassel en twee minuten later voltooide Van Hoeven zijn hattrick. Na een heerlijke individuele actie krulde hij de bal in de bovenhoek.

Derde plaats

Tien minuten voor tijd deed ook Boyd Lucassen nog een duit in het zakje door met zijn eerste seizoenstreffer voor de 5-1 eindstand te zorgden. Door de overwinning klimt Go Ahead Eagles naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles - Helmond Sport 5-1

0-1 Van Keilegom (25)

1-1 Van Hoeven (31)

2-1 Van Hoeven (46)

3-1 Brouwers (65)

4-1 Van Hoeven (67)

5-1 Lucassen (80)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Botos

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (Adbat/84), Beukema, Bakker, Kuipers (Spiridakis/84); Lucassen, Botos (Idzes/71), Brouwers; Berden (Rabillard/71), Hendriks, Van Hoeven (Dumay/84).

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Dzepar, Vereijken (Bastiaans/73), Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink (Thomassen/73), Loukili (Hendrikx/84).