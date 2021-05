Waterpoloërs Het Ravijn na strafworpen uitgeschakeld in play-offs

Zaterdag wist Polar Bears de stand in de best-of-three gelijk te trekken en ook toen was de ploeg uit Ede te sterk na strafworpen.

Het Ravijn geeft voorsprong weg

In Nijverdal kwam Het Ravijn in de derde krachtmeting goed uit de startblokken en leidde na de eerste periode met 5-2. Die voorsprong werd in de tweede periode (7-2) uitgebreid en in derde periode (12-7) vastgehouden. De formatie van trainer Ron Loos rook de overwinning én daarmee een plek in de halve finales, maar uiteindelijk ging het toch mis. Polar Bears kwam in de vierde periode knap terug (12-12) en hield in de strafworpenserie de zenuwen het best in bedwang: 16-17.