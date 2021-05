Enschedese moskeeën delen broden uit aan buurtgenoten

Zesduizend broden, een vrachtwagen, een rij personenauto's en tientallen vrijwilligers bepaalden vanmiddag het straatbeeld in de Atjehstraat. De Selemiyemoskee was het startpunt voor de brooddeelactie. Turgay Ekinci bedacht het en het was niet moeilijk om steun voor zijn initiatief te krijgen.

De broden worden overgepakt in personenauto's (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Huis aan huis

De opslagruimte naast de moskee staat tjokvol met kratten, gevuld met pides, de grote ronde Turkse broden. In een strak geleide operatie worden de broden naar de klaarstaande vrachtwagen en de personenauto's gebracht. In kleine groepjes zullen de vrijwilligers uitzwermen over Enschede-zuid. De broden worden huis aan huis aangeboden.

Nieuwe moskee

Ook bewoners in de omgeving van de Kuipersdijk krijgen een pide aangeboden. De plannen om hier een moskee te bouwen zijn voorlopig gestrand, maar voor Ekinci is dat geen reden om hier niet met broden langs de deuren te gaan. Hoewel op alle adressen een kleurige folder met een afbeelding van de nog te bouwen moskee wordt achtergelaten, benadrukt Ekinci dat het geen charmeoffensief is maar een solidariteitsactie. "Corona heeft mensen eenzaam gemaakt. Wij willen laten zien dat ze er niet alleen voorstaan".

Gebaar van liefde

Voordat de vrijwilligers op pad gaan, krijgen ze nog een boodschap mee. "Als mensen negatief zijn, ga niet met ze in discussie. Het is een gebaar van liefde." Broden die overblijven worden aan de voedselbank gedoneerd.