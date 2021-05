Van Hoeven geniet van eerste hattrick: "Dan voel je je zo lekker"

Bradly van Hoeven was zondagmiddag in de gewonnen wedstrijd tegen Helmond Sport (5-1) de grote man aan de zijde van Go Ahead Eagles. In De Adelaarshorst, waar Go Ahead vandaag het honderdjarig jubileum aan de Vetkampstraat vierde, bekroonde Van Hoeven zijn sterke optreden met een hattrick.

"Het is altijd lekker als je zelf een bijdrage kunt leveren", sprak de goedlachse Van Hoeven na afloop. "Dit keer waren het drie doelpunten en dat is me nog nooit gelukt. Voor alles een eerste keer. Ik stond bij de 1-1 op de goede plek en had al oogcontact met Luuk (Brouwers, red.) Bij de 2-1 was het kat in het bakkie na een goede voorzet van Hendriks. En bij die derde voel je je zo lekker, dan gaat alles goed zeg maar", somde de aanvaller zijn doelpunten op.

"Hopen op slippertjes De Graafschap"

Go Ahead stijgt door de overwinning naar de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie en heeft theoretisch nog zicht op de felbegeerde tweede plaats, die recht geeft op directe promotie. De achterstand op de De Graafschap is met twee duels te spelen vier punten. "We hebben het niet in eigen hand, we hopen op wat slippertjes van De Graafschap. Bovenal moeten we zelf alles winnen. Als je alles wint, ongeacht waar je eindigt, dan heb je gewoon een heel mooi seizoen gedraaid. Er hebben jongens zich ontwikkeld, transfers verdiend, stapjes gemaakt en dat is uiteindelijk waar het om gaat", aldus Van Hoeven.