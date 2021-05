Wat vind jij: Zijn sociale huurwoningen nog van deze tijd?

Geduld is een schone zaak, zeker voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Een paar jaar wachten op een huis met een lage (sociale) huurprijs is eerder regel dan uitzondering. Voornaamste reden is dat het aantal mensen dat actief zoekt de afgelopen jaren fors is toegenomen.

In Zwolle en Kampen bijvoorbeeld zoeken zo'n tienduizend mensen een betaalbare sociale huurwoning. En dat staat in schril contrast met de 1600 huurwoningen die jaarlijks gemiddeld vrij komen in dat gebied. Dat kan dan resulteren in wachttijden tot wel tien jaar.

Drie weken geleden kreeg VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis uit Raalte de Tweede Kamer al mee met zijn woondeal; demissionair minister Kajsa Ollongren van Wonen moet met de regio in gesprek over een woondeal voor Zwolle en Deventer. Deze voorgestelde woondeal moet een versnelde bouw van tienduizenden woningen in de regio Zwolle-Deventer mogelijk maken.

Of deze deal de tekorten op met name de sociale markt gaat oplossen is de vraag - als hij überhaupt doorgaat. Is het misschien niet beter om vol in te zetten op koophuizen en via die route mensen aan betaalbare woningen te helpen? Praat me ons mee!