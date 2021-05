Druk op Overijsselse IC's vanwege corona blijft onverminderd hoog

Op de intensive cares in Overijssel is het druk met coronapatiënten. Uit een rondgang langs de vijf ziekenhuis in de provincie blijkt dat er her en der nog wel wat plekken vrij zijn, maar dat de druk onverminderd hoog is.

RTV Oost heeft contact gehad met alle ziekenhuizen in Overijssel. De cijfers dateren van omstreeks tien uur vanochtend, maar kunnen gedurende de dag veranderen.

Isala

In het Isala Ziekenhuis in Zwolle liggen de IC's vrij vol, maar er is nog wel plek. Gisteren lagen er 22 corona patiënten op de IC, vanochtend rond tien uur lag het aantal op zestien. In totaal zijn er 44 IC-bedden in het Zwolse ziekenhuis. "In de afgelopen week schommelde het aantal steeds rond de twintig", vertelt een woordvoerder. "Er zijn nog enkele coronabedden vrij, maar de situatie kan aan het einde van de dag weer anders zijn door bijvoorbeeld overplaatsing." Isala heeft een grote IC, omdat het een traumacentrum is.

Deventer Ziekenhuis

Ook op de afdeling intensieve zorg van het Deventer Ziekenhuis is het druk. En woordvoerster meldt desgevraagd dat tien van de veertien IC-bedden momenteel zijn bezet. Alle tien IC-patiënten zijn coronapatiënten. De bezetting van de IC-bedden is in het Deventer Ziekenhuis ten opzichte van zondag gestegen. Gisteren lagen er zeven patiënten op de intensive care.

Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg

Op de IC in Hardenberg schommelt het aantal coronapatiënten al een hele week tussen de vier en zes. Vandaag liggen er vijf, meldt een woordvoerder. In totaal zijn er zes bedden beschikbaar.

Ziekenhuizen Twente

De ziekenhuizen in Enschede (MST), Almelo en Hengelo (ZGT) verstrekken de cijfers samen met het ziekenhuis in Winterswijk (SKB). Opgeteld hebben de ziekenhuizen 56 IC-bedden, waarvan er 31 worden bezet door coronapatiënten. Vorige week lagen er gemiddeld 27 patiënten met COVID-19 op de intensive care en zijn er twee patiënten overgenomen uit ziekenhuizen elders in Nederland.

Op dit moment is de IC vol, maar dat komt volgens een woordvoerder vooral omdat er meer traumapatiënten (dus niet-coronapatiënten) zijn opgenomen.

Werkdruk

Naast de volle IC's is ook de werkdruk voor het personeel een probleem. Meerdere medewerkers zitten ziek thuis en vakanties moeten worden uitgesteld. In andere delen van het land lijkt de situatie nog kritischer. Zo is er in het noorden amper een IC-bed over. Veel operaties in ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe zijn uitgesteld.