Allard Lindhout fluit zaterdag derby tussen FC Twente en Heracles Almelo

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft zaterdag de leiding over de Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo. Het duel in De Grolsch Veste begint die middag om 16.30 uur.

PEC Zwolle speelt zondag in eigen huis tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Daar fluit Jeroen Manschot om 14.30 uur voor de aftrap. De 33e speelronde is volgende week op Hemelvaartsdag. Ook daarvoor zijn de arbiters al bekendgemaakt. Serdar Gözübüyük fluit PSV - PEC Zwolle die middag, Manschot Heracles - Feyenoord en Martin van den Kerkhof RKC Waalwijk - FC Twente. Dit is het volledige programma en de stand in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie krijgt Go Ahead Eagles vrijdag NEC op bezoek. Daarbij is Van den Kerkhof ook de leidsman. De wedstrijd is de voorlaatste van het seizoen en begint om 20.00 uur. De laatste wedstrijden staan op woensdag 12 mei om 20.00 uur op het programma. Go Ahead speelt dan bij Excelsior en dat duel wordt gefloten door Laurens Gerrets. Bekijk hier het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede fluit vrijdag Sparta tegen Vitesse en volgende week donderdag FC Emmen tegen sc Heerenveen. Björn Kuipers uit Oldenzaal komt beide speelrondes niet in actie in Nederland. Hij fluit morgenavond wel de halve finale van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain.