Werkloosheid stijgt in delen van Overijssel hard door coronacrisis

De coronacrisis heeft voor het eerst in jaren een stijging van de werkloosheid veroorzaakt. Dat concludeert het CBS uit cijfers over 2020. In Overijssel nam de werkloosheid in Hardenberg relatief het hardst toe met een plus van 26 procent. In 2020 zat in Hardenberg 3,4 procent van de beroepsbevolking zonder werk, dat was in 2019 nog 2,7 procent. In absolute aantallen woonden in Enschede de meeste werklozen. Daar was 4,9 procent werkloos.