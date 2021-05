Gegijzelde zorgdirectrice, die geen opheldering kon geven over 1,3 miljoen aan zorgsubsidies, na half jaar weer vrij

De directrice van het failliete zorgbureau Actueel Zorg Twente uit Almelo is na een half jaar gijzeling weer op vrije voeten gesteld. Omdat ze geen opheldering kon geven over wat er met 1,3 miljoen euro aan zorgsubsidies was gebeurd, werd de vrouw op last van de curator sinds november in zogenoemde faillissementsbewaring gehouden. Het gerechtshof heeft recent aan die situatie een einde gemaakt en de zorgdirectrice weer op vrije voeten gesteld.

Het is vrij uitzonderlijk dat een bestuurder van een bedrijf zo lang in gijzeling wordt gehouden.

Niet meer herinneren

Uit onderzoek door curator Eddy Kolkman was gebleken dat de directrice tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen euro contant had opgenomen of van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening had overgeboekt. Toen ze tijdens een procedure voor de rechtbank hierover aan de tand werd gevoeld, zei ze zich niet meer te kunnen herinneren waarom ze dat had gedaan.

Twijfels

De curator had sterke twijfels daarover en hoopte dat de onderneemster alsnog openheid van zaken zou geven wanneer ze vast zou worden gezet. De curator liet haar daarop begin november in gijzeling nemen. Die termijn werd telkens met 30 dagen verlengd.

Wat curator Kolkman gedurende dat half jaar ook probeerde: de vrouw hield voet bij stuk en verwees stelselmatig naar het financieel overzicht van haar bedrijf. Dit overzicht geeft echter geen antwoord op de vraag wat er met het zorggeld is gebeurd. Daar kwam bij dat de boekhouder van Actueel Zorg Twente daarover ook geen uitsluitsel kon geven, omdat hij met de noorderzon is verdwenen.

In beroep

Nadat de rechtbank de gijzeling begin april andermaal met 30 dagen verlengde, vocht de directrice dit aan bij het gerechtshof. Dat heeft ruim een week geleden bepaald dat de vrijheidsbeneming van de directrice niet langer opweegt tegen de informatiebehoefte van de curator. Het Hof meldt in het arrest dat er geen aanwijzingen zijn dat de directrice "onder de gegeven omstandigheden nog met nieuwe informatie zal komen".

Bovendien heeft ze haar medewerking toegezegd voor nader onderzoek in haar vaderland Turkije. De curator bekijkt of er in Turkije nog mogelijkheden zijn om het tekort in het faillissement op de directrice te verhalen.

Op vrije voeten

Daarop werd de onderneemster op vrije voeten gesteld. In het arrest benadrukt het Hof dat de directrice nog steeds een informatieplicht heeft richting de curator. Voldoet ze daar niet aan, loopt ze het risico andermaal te worden gegijzeld.

De curator laat desgevraagd weten dat hij zich bij het arrest van het Hof dient neer te leggen, maar dat hij doorgaat met zijn onderzoek waar het zorggeld is gebleven.

Inval bij zorgbureau

De commerciële zorgaanbieder Actueel Zorg Twente ging failliet kort na een inval bij het zorgbedrijf eind 2019. Dat gebeurde in het kader van een gecombineerde actie tijdens de 'week van de ondermijning'; een actie die periodiek Twente-breed wordt gehouden.

FIOD-onderzoek

Nadat de curator strafrechtelijke aangifte heeft gedaan, is de FIOD eind januari een onderzoek naar de zorgdirectrice begonnen. Daarbij werd huiszoeking in haar privéwoning verricht. De directrice wordt verdacht van faillissementsfraude. Dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket: een landelijk opererend onderdeel van het openbaar ministerie dat zich onder meer bezighoudt met complexe fraudezaken.

TIPS?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.