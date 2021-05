Fotograaf Susan Oosterlaar bestudeert jarenlang de zeldzame grote vuurvlinder: "Ik heb oneindig veel geduld"

Zo’n veertien jaar geleden kwam ze in Kalenberg wonen, midden in Nationaal Park Weerribben- Wieden. Susan Oosterlaar werd verliefd op de omgeving. "Het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Een gebied met allure dus, dat me vanaf het begin totaal overrompeld heeft."

Tandarts

Oosterlaar, toen zelfstandig ondernemer, ging met pensioen. Daardoor had ze alle tijd om haar nieuwe woonplaats te leren kennen als ‘Weerribbenfotograaf’. "Ik ben nieuwsgierig naar alles wat hier groeit, bloeit en leeft." Ze wilde haar ervaringen delen; werd gids én schreef mee aan het ‘Rietboek’.

De fotografe begint te stralen, wanneer ze over haar passie spreekt. Hoe ze bij de grote vuurvlinder kwam? Het begon letterlijk allemaal bij de tandarts. "Hij vertelde dat zijn broer onderzoek had gedaan naar de grote vuurvlinder. Dat moet je niet tegen mij zeggen! Onmiddellijk vroeg ik zijn nummer."

Susan Oosterlaar (rechts) overhandigt het eerste exemplaar van 'De grote vuurvlinder' aan Rosita Moenen, weduwe van vlinderkenner Frits Bink (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Geobsedeerd

Broer van de tandarts, Frits Bink, had een elf jaar durende studie naar de bijzondere bewoner van de Weerribben-Wieden achter de rug. Al snel raakte Oosterlaar bevriend met hem en zijn vrouw. Bovenal liet het verhaal over de vuurvlinder haar niet meer los. "Ja, ik ben echt geobsedeerd door dit diertje."

De eerste keer dat de grote vuurvlinder in Nederland werd waargenomen, was in 1915 in Friesland. ‘‘Vroeger handelden ze erin: Nederlanders, Fransen en Engelsen. Ze probeerden het insect uit te zetten in eigen land. Zonder succes.’’

Elke dag

Ook in Nederland, waar de soort als ‘ernstig bedreigd’ gekenmerkt is, werd uitzetten geprobeerd. Oosterlaar verzamelde alle wetenschappelijke informatie en wilde dit leesbaar maken voor een breed publiek. Zo ontstond het idee voor een folder. Dat liep echter wat uit de hand. ‘‘Ik zei tegen Frits: ‘Ik ga een boek maken’. Hij overleed helaas in 2019, het boek dat er nu ligt draag ik op aan hem.’’

Met deskundigen sprak ze over de geschiedenis en strijd voor het behoud van het ras. Blikvangers zijn de honderden foto’s die ze grotendeels zelf schoot. Meest uniek vindt ze die van een ontpopping. "Dat gaat supersnel, binnen een paar seconden is ’ie uit z’n cocon."

Oosterlaar wist iets vast te leggen wat nog niet eerder is gelukt: de ontpopping van een grote vuurvlinder (Foto: RTV Oost/ Janine Renes )

Dit was niet zomaar een ‘lucky shot’. "Elke dag ga ik op pad. Ik leerde kijken, monitoren. Uren en uren zit ik op m’n veldkleed. Zelfs in de regen. Welke gek doet dat? Heeft die tijd? Ik heb oneindig veel geduld."

Aandacht

Vrienden, familie en verschillende natuurorganisaties zijn aanwezig bij de boekpresentatie, zoals de Vlinderstichting uit Wageningen. Directeur Titsia Wolterbeek en projectleider Henk de Vries zijn blij met de aandacht voor de vlinder. "We weten inmiddels veel van de soort af. Jarenlang zijn we aan het monitoren. Dat doen we door eitjes te tellen, zo zeldzaam is ’ie. Samen met de Noordse woelmuis is het de enige endemische soort in Nederland. Die komen enkel in ons land voor."

Rond de negentig gasten kwamen afgelopen weekend in shifts naar Kalenberg voor de presentatie van het boek (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Niet alleen vanuit Nederland is er interesse. Sandra Casier en Jurgen Couckuyt van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie komen een exemplaar van het boek ophalen. "We hadden meer willen samenwerken met Susan, maar corona gooide roet in het eten." Ze vinden de vlinder prachtig. "In België hebben we een andere ondersoort. Deze in Nederland is groter, vurig van kleur, opvallend. Het dier spreekt tot de verbeelding. We zijn inderdaad een beetje jaloers."

Boeren moeten wijken

Vorige week was de grote vuurvlinder al in het nieuws. Het EO-programma ‘Randland’ besteedde aandacht aan ‘het conflict tussen de vuurvlinder en de boeren’: boeren uit Blokzijl moeten plaatsmaken voor uitbreiding van de Weerribben-Wieden. Onderdeel van het reddingsplan voor onder andere de vlinder. Oosterlaar snapt dat er tegenstanders en sceptici zijn, maar hoopt met haar boek mensen beter te kunnen informeren. "Het gaat niet alleen over de vlinder, die overigens wettelijk beschermd is. Als het goed gaat met de natuur, is dat positief voor alle diersoorten."