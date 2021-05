Nieuwe aangifte tegen Ruinerwold-vader vanwege zedendelict

"De aangifte wordt op dit moment onderzocht. Zoals gebruikelijk in zedenzaken gaan we hier in dit stadium niet verder op in. Dit raakt de privacy van een gezin dat al volop in de schijnwerpers heeft gestaan", vervolgt de woordvoerster. Waar het vermeende zedendelict zou zijn gepleegd, is niet bekendgemaakt.

Volgens RTV Drenthe zou één van de oudere kinderen de aangifte hebben gedaan en zou het slachtoffer één van de jongere dochters zijn, die tot voor kort bij de vader in Ermelo woonde. Het OM wil dat niet bevestigen. De jonge vrouw zou inmiddels niet meer bij haar vader wonen. Of het om dezelfde vrouw gaat, die onlangs de woning in Ermelo heeft verlaten, is niet duidelijk.

Eerdere rechtszaak gestopt

De rechtbank in Assen stopte begin maart de rechtszaak tegen Gerrit Jan van D., die verdacht werd van jarenlange vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen en onder meer seksueel misbruik van twee van hen. Vanwege de gevolgen van een beroerte is Van D. (69) volgens de rechtbank niet in staat om terecht te staan. Hij kan niet praten en zou een proces niet kunnen begrijpen.

Het nieuwe onderzoek tegen hem loopt in Oost-Nederland, omdat hij na zijn voorarrest daar is gaan wonen. Een woordvoerster wil niet zeggen of Van D. ook opnieuw is opgepakt.

Wereldnieuws

Van D. werd in oktober 2019 wereldnieuws nadat zoon Israël een café in Ruinerwold bezocht en het bizarre verhaal van zijn familie vertelde. Hij woonde met zijn vader, vier jongere zusjes en een broertje - allemaal volwassen - in een afgelegen boerderij, waar hij vader zijn eigen geloof predikte. Ze werden onderhouden met hulp van klusjesman Josef B., een vriend van Van D. uit Oostenrijk, die zichzelf ziet als discipel van de zelfbenoemd aartsvader Van D.

De politie haalde het gezin uit de boerderij en klusjesman B. en vader Van D. werden aangehouden. Van D. leefde al tien jaar met zijn kinderen in Ruinerwold en daarvoor onder meer in Meppel en Zwartsluis. Zijn jongste zes kinderen hield hij verborgen voor de buitenwereld. Zij waren nooit aangegeven bij de burgerlijke stand en nooit naar school geweest.

Vervolg rechtszaken tegen vader en klusjesman

Waar de strafzaak tegen Van D. is gestopt, loopt die tegen B. (60) nog wél. Zijn zaak gaat in september verder. Hij wordt ook verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen in Ruinerwold en ook in de periode daarvoor. Hij zou Van D. hebben geholpen bij het verborgen houden van de kinderen.

De oudste vier kinderen, van wie drie het gezin al rond 2010 verlieten, slepen hun vader overigens alsnog voor de rechter. Zij zijn met hun advocaat Corinne Jeekel een civiele zaak gestart, om hem aansprakelijk te stellen voor wat hij heeft gedaan. Ze hopen op die manier officieel erkenning te krijgen voor de verschrikkingen die Van D. hen heeft aangedaan in hun jeugd.