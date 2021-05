Cliënten na fatale brand Delden weer aan de slag: 'Dit heeft diepe indruk gemaakt'

De cliënten van brasserie In de Hagen zijn sinds vandaag weer aan het werk. (Foto: In de Hagen / Nicole Wobert (MadebyNici.nl))

Ze werken niet alleen in de bediening van de brasserie, maar ze verzorgen ook de dagelijkse maaltijden voor de bewoners van het appartementencomplex Stadshagen in Delden. Vandaar dat de fatale brand van vorig weekeinde, die twee mensenlevens eiste, er keihard heeft ingehakt bij de verstandelijk beperkte cliënten van de JP van den Bentstichting. "Dit heeft diepe indruk gemaakt." Vandaag hebben de cliënten hun werk in de horeca hervat, volgende week gaat ook het terras weer open.

En ze hadden er nog wel zo'n zin in. De cliënten van de JP van den Bentstichting, die in brasserie In de Hagen werken. Vorige week mochten ze na een hele lange coronapauze eindelijk weer aan de slag. Totdat die gruwelijke brand roet in het eten gooide.

Dagbesteding

Niet dat ze de afgelopen tijd hebben stilgezeten; er was een alternatieve dagbesteding, vertelt begeleidster Gineke Tempert. "Ze hebben zich de afgelopen maanden beziggehouden met onder het sorteren en inpakken van poststukken. Maar het liefst werken ze in de horeca. Het bedienen van mensen, daar ligt toch hun hart."

Respect slachtoffers

Maar met een weekje vertraging is brasserie In de Hagen deze maandag alsnog van start gegaan. "Al hebben we besloten dat we nog een weekje wachten met het terras. Niet alleen uit respect richting de slachtoffers, maar ook omdat er hier nog volop schoonmaakwerkzaamheden plaatshebben en er voortdurend brandinspecteurs rondlopen. Het is nu ook helemaal niet gezellig om er te zitten."

Die schoonmaakwerkzaamheden zijn er ook de oorzaak van dat de geëvacueerde bewoners voorlopig nog niet terug kunnen naar hun appartementen.

Afhalen

De brasserie bevindt zich echter in een ander deel van het complex. Vandaar dat de cliënten van de Van den Bentstichting vandaag weer aan de slag konden. "Terwijl de brasserie vanwege corona gesloten was, hebben we de afgelopen tijd met social deals gewerkt", vertelt Gineke Tempert. "Zo konden mensen toch nog allerlei lekkernijen bij ons afhalen. Met die social deals zijn we vandaag verder gegaan. Pas vanaf volgende week gaan we dus ook weer bezoekers van ons terras bedienen."

Diepe indruk

De cliënten zijn blij dat ze weer de handen uit de mouwen kunnen steken in de door hen zo geliefde horeca. De brand van vorige week kwam keihard binnen, aldus Gineke Tempert. "Omdat we ook de dagelijkse maaltijden in Stadshagen verzorgen, kenden meerdere van onze cliënten de twee slachtoffers persoonlijk. Na de brand had een aantal van hen grote behoefte aan een contactmoment. We hebben vervolgens op maandagochtend met zeven cliënten een kijkje genomen bij Stadshagen. Dat maakte diepe indruk."

Vanaf vandaag - en vooral volgende week ook op het terras - hebben ze echter weer volop afleiding. "Ze staan te trappelen. Kunnen niet wachten om weer te beginnen."