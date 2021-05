Actrice Magda Nij Bijvank zet vrouwen die geen moeder zijn in schijnwerpers: "Had heel graag gewild"

Elk jaar gaat Magda Nij Bijvank op Moederdag trouw naar haar eigen moeder. Maar elk jaar was het ook een ding, dat ze zelf geen moeder is. En omdat er - zoals ze dat zelf zegt - vast nog wel meer van rondlopen, vond ze het tijd voor een cadeau voor al die vrouwen die geen moeder zijn.

Ze liep al jaren met het idee rond van een cadeau voor vrouwen die geen moeder zijn geworden, maar corona gaf haar de tijd om het idee ook echt te ontwikkelen. Het werd een muzikale talkshow op Moederdag. "Met in het achterhoofd dat de theaters dan ook weer open zouden zijn, maar dat ging even anders."

De inspiratie komt vooral uit haar eigen leven. "Zelf heb ik geen kinderen. Ik had heel graag gewild. Ik heb mijn eigen traject gehad met mijn partner daarin. Zestien jaar geleden zijn we gestopt met proberen." Dat die pijn daarna niet weg is, weet de actrice ook. "Het is ingewikkeld om zoiets een plek te geven. Om te rouwen over iets dat er niet is geweest."

Nieuwsgierig

Ze werd nieuwsgierig naar andere vrouwen. En door corona had de drukke actrice nu eindelijk tijd om haar idee over een cadeau voor de 'geen moeders' uit te werken. Ze deed een oproep, waar veel reacties op kwamen, van vrouwen die ongewild maar ook bewust kinderloos zijn. "We kregen zoveel reacties, eigenlijk te veel. We hebben 45 vrouwen geportretteerd en ik sprak met ze."

In die gesprekken deed de actrice een ontdekking. "Er was zoveel herkenning voor mij. Sommige dingen had ik als een particulier gevoel gelabeld, maar het bleek dat veel vrouwen er hetzelfde tegen aan keken." Zoals het gemis, maar ook dat het er altijd is, in elke situatie. "Je neemt het toch met je mee."

Uit de kast

Tijdens de gesprekken kwam ook het taboe naar boven dat op kinderloosheid heerst. "Sommige vrouwen zeiden tijdens de gesprekken tegen mij: mensen met wie ik werk heb ik nooit iets gezegd, nu vertel ik dit voor het eerst. Het voelt alsof ik uit de kast kom!"

Vanuit theater De Kleine Willem in Enschede wordt een online theatershow gegeven voor al die vrouwen. Tickets zijn gratis te reserveren via de website geenmoederdag.nl of het Wilmink theater. Met optredens van bijvoorbeeld Nightsky Collective, trompettist Jan Wessels en zangeres Esther Groenenberg. Nieuwsgierig? De 45 vrouwen zijn door fotografe Annabel Jeuring geportretteerd. Bij de portretten maakte Esther Groenenberg een lied, waar je hier al een klein fragment van kan horen

Wat extra aandacht rondom Moederdag voor de vrouwen die geen moeder zijn, Magda is er blij mee. "Wij vallen buiten de norm. Ik vind het heel goed om daar stil bij te staan. Maar het is geen verzet tegen Moederdag, dat hoeft voor mij niet te veranderen. Ik vind het nog steeds heerlijk om mijn moeder op Moederdag te verwennen, maar op andere dagen eigenlijk ook."