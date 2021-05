Drie jaar celstraf voor betrokkenheid bij drugslab in woonwijk Hengelo

Een 47-jarige huurder van een bedrijfspand in Hengelo is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, voor betrokkenheid bij een drugslab. In het pand, midden in een woonwijk, werd op 6 december 2018 een ontmanteld drugslab ontdekt. In het drugslab was waarschijnlijk zo'n 1200 tot 1600 kilo amfetamine geproduceerd.

De huurder, een man uit Borne, vertelde eerder dat hij het slachtoffer was van een drugsbende die hem in de tang had. Dat was gebeurd nadat een hennepplantage, die hij op verzoek van de bende had in zijn woning, was opgerold. De bende wilde de investering terug en eiste dat ze de kelder van het bedrijfspand mochten gebruiken. Toen hij dat niet zag zitten werden zijn tanden uit de mond geslagen.

Volgens de rechtbank speelde de man een belangrijke rol bij de totstandkoming van het drugslab. Uit berichten op zijn telefoon is duidelijk dat hij meermaals met anderen contact had en dan in sluiertaal converseerde. Zo gaan berichten over bier, feestje, kratjes en kerstboom over de productie van drugs aldus de rechters in Almelo.