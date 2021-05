Verzekeraars eisten 1 miljoen terug van failliet Alera wegens te veel gedeclareerde zorg

De directie van Alerazorg uit Hengelo verklaarde eerder nog dat de coronacrisis de voornaamste aanleiding vormde voor het faillissement, maar uit onderzoek door de curator blijkt nu dat drie verzekeraars een claim van in totaal bijna een miljoen euro tegen het zorgbureau hebben ingediend. Alera zou dit geld ten onrechte hebben gedeclareerd. De curator, die in zijn onderzoek naar het bankroet nog op een aantal andere opmerkelijke zaken stuitte, heeft aangekondigd dat hij de directie mogelijk persoonlijk aansprakelijk gaat stellen voor de financiële tekorten in het bankroet.

Op basis van documenten die de drie verzekeraars bij curator Philippe Schol indienden, komt het beeld naar voren dat de directie van Alerazorg 'structureel zorg aanbood die niet voldeed aan de kwaliteitseisen van de verzekeraars'. Zo bleek onder meer het door Alera gedeclareerde bedrag niet overeen te stemmen met de vergoeding die daar volgens de indicatiestellingen van de cliënten eigenlijk voor stond. Dit bleek uit nacontrole door de verzekeraars. Die eisten daarop bijna 1 miljoen euro terug.

Dat schrijft de curator in zijn vanmiddag gepubliceerde openbare faillissementsverslag.

Corona fataal

Alera, dat zich bezighield met thuiszorg, had aanvankelijk tegenover de curator aangegeven dat de coronacrisis het commerciële zorgbedrijf fataal was geworden. Cliënten lieten zich uit angst voor besmetting alleen nog verzorgen door thuiswonende familieleden, die als mantelzorgers functioneerden, zo liet de directie aan de curator weten.

Ook verklaarde de directie dat verzekeraars bepaalde geleverde zorg niet wilden uitbetalen vanwege 'tekortkomingen bij wijkverpleegkundigen'.

In zijn onderzoek hiernaar heeft de curator nu achterhaald dat het daarbij gaat om een bedrag van bijna 1 miljoen euro.

Opheldering geëist

Curator Schol betwijfelt dan ook of de coronacrisis wel de echte reden was voor het faillissement. Daarbij verwijst hij naar een jaarrekening, waarin de accountant expliciet schrijft dat de coronacrisis de continuïteit van Alera niet in gevaar zal brengen.

"Deze mededeling staat haaks op de door het bestuur opgegeven oorzaak van het faillissement", aldus de curator. Schol heeft de directie hierover om opheldering gevraagd, schrijft hij in zijn verslag.

Meer opmerkelijke zaken

De curator kwam in zijn onderzoek nog een aantal andere opmerkelijke zaken tegen.

Zo meldden personeelsleden dat ze medio september 2020 door de directie te verstaan is gegeven dat het zorgbedrijf ermee zou stoppen. Pas tweeënhalve maand later heeft de directie daadwerkelijk het faillissement aangevraagd. "De reden voor de vertraging is onbekend", zo schrijft de curator. Ook hierover eist de curator opheldering van de directie.

'Bankje spelen'

Verder blijkt uit de administratie dat Alera een lening van 14.000 euro heeft verstrekt aan een voormalig aandeelhouder. Deze aandeelhouder heeft intussen een schuld van ruim 67 mille bij Alera opgebouwd. De curator schrijft dat hij dit geld nu gaat terugvorderen op de voormalig aandeelhouder.

Het 'bankje spelen' met zorggeld ligt uiterst gevoelig in de zorgbranche.

Inventaris verkocht

Opvallend is verder dat Alera vlak voor het aanvragen van het faillissement een deel van de inventaris heeft verkocht aan derden. De curator ziet hierin paulianeus handelen, zo schrijft hij: het onttrekken van goederen uit de boedel van een noodlijdend bedrijf. Dit is strafbaar.

De directie heeft op de rest van de inventaris nog wel een bod gedaan, maar volgens de curator was dit ruim beneden de boekwaarde. Alera had een kantoortje aan de Steenzoutweg op het bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. Nadat het faillissement was uitgesproken, trof de curator in dit kantoortje slechts een bureau met stoel, enkele kasten, een computer en wat kantoorspullen aan.

Hoofdelijk aansprakelijk

In zijn verslag schrijft de curator verder dat de jaarrekeningen over 2018 en 2019 veel te laat zijn gedeponeerd. De curator merkt daarbij op dat de directie daarmee in overtreding is en dat hij op grond daarvan de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kan stellen voor de financiële tekorten in het faillissement. Die is vooralsnog becijferd op ruim een miljoen euro, maar de fiscus heeft zich nog niet gemeld met een eventuele vordering.

In opspraak

De directeur van het failliete Alera is overigens nog wel werkzaam in de zorgbranche. Hij is namelijk lid van de raad van commissarissen van AM Care Hengelo. In het verleden was de Hengeloër ook lid van de raad van commissarissen van Olcea Nieuwe Zorglandschap. Dit laatste zorgbedrijf raakte uitgebreid in opspraak.

TIPS?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.