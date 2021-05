Raad van State worstelt met kwestie lawaai bij rondweg Borne

Het is zeer de vraag of de Raad van State iets kan doen aan het verzoek van omwonenden om de toegelaten geluidsbelasting van de rondweg N743 in Borne terug te draaien. Volgens bewoners van de naastgelegen woonwijk Bornsche Maten blijft de gemeente in gebreke en dus moet er gehandhaafd worden. Maar de raadsvoorzitter zag vandaag geen handvat om de gemeente aan te pakken. "Om te kunnen handhaven, moet er een overtreding zijn. Maar welke wettelijke regel wordt hier overtreden?"

Bij de bouw van Bornsche Maten in 2004 vroeg de gemeente Borne aan de provincie om ruimere geluidsnormen bij de nieuwe woningen. Volgens de bewoners van die wijk hebben de gemeente en de provincie in woord en geschrift duidelijk gemaakt dat dit een tijdelijke zaak zou zijn, omdat er een westelijke rondweg zou komen. De rondweg langs Bornsche Maten zou dan worden afgesloten. Een knip in de rondweg.

Tijdelijk duurt lang

Maar de bewoners vinden het nu welletjes. De westelijke rondweg is er nog niet en de te soepele geluidsnormen bij Bornsche Maten gelden nog steeds. De Werkgroep Knip in de Rondweg eist namens zeker 60 families dat de gemeente zijn harde toezeggingen nakomt en strengere geluidsnormen instelt.

Dezelfde eis werd ook neergelegd bij de provincie. Die besloot dat het een zaak voor de gemeente is. Maar die wijst weer naar de provincie, omdat die het bevoegde gezag is voor de N743.

Nieuwe rondweg

“De frustratie is wel voelbaar”, stelde de voorzitter van de Raad. “Ik begrijp wel dat de bewoners zeggen ‘wat maak je me nou’. Wat doet de gemeente daar aan?” Volgens een woordvoerster van de gemeente worden er wel stappen gezet. Eind deze maand behandelt de gemeenteraad de kosten voor de aanleg van de nieuwe westelijke rondweg. De provincie doet een maand later hetzelfde. Een nieuw bestemmingsplan voor de nieuwe rondweg is in de maak.

Volgens woordvoerders van de werkgroep wordt in de plannen voor die rondweg niet gesproken over het gelijktijdig afsluiten van de N743 langs Bornsche Maten. Dat is de bewoners wel altijd voorgespiegeld.

Juridisch lastig

“De oplossing zal via andere wegen gezocht moeten worden”, stelde een woordvoerder van de gemeente. De provincie zou de soepele geluidsnormen bij Bornsche Maten weer kunnen intrekken. Maar die zal dat pas doen als de westelijke rondweg is gerealiseerd. En dat gaat nog jaren duren. Mogelijk kan de burgerrechter de wijkbewoners helpen, aldus de raadsvoorzitter. De vraag of de gemeente en de provincie in gebreke zijn gebleven, lijkt daar thuis te horen. De Raad van State geeft zijn oordeel over zes weken.