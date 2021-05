Wat vind jij: Heb jij door corona meer kunnen sparen?

Hoewel sinds de coronapandemie in totaal flink meer wordt gespaard dan daarvoor, komt het extra coronaspaargeld voornamelijk op de rekeningen van mensen die modaal of meer verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank, die een vragenlijst uitzette onder ruim 1500 Nederlanders.

In totaal stortten Nederlandse huishoudens tussen maart vorig jaar en februari dit jaar bijna 46 miljard euro op hun spaarrekeningen. Dat is ruim tweeënhalf keer zoveel als het jaar ervoor. Het lukte vier op de tien huishoudens met een modaal inkomen de buffers te versterken. Bij de hogere inkomens was dit meer dan de helft.

Laag inkomen

Nog geen kwart van de mensen met een laag inkomen wist vorig jaar meer geld op de spaarrekening te storten. Een derde van hen geeft aan minder spaargeld te hebben dan een jaar terug.

Advies Nibud

Van de mensen die minder spaargeld hebben dan twaalf maanden geleden heeft 46 procent minder dan het door het Nibud geadviseerde spaarminimum van 3400 euro. Dat bedrag is de minimale financiële buffer wat het Nibud adviseert als reserve en om financiële tegenvallers op te vangen.

Heb jij in het afgelopen coronajaar meer kunnen sparen? Of is je spaargeld juist minder geworden? Stem hieronder op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.