Twente Airport heeft ondanks recordverlies 'potentie genoeg', vindt provincie

Twente Airport kan financieel rendabel worden vanwege het 'unieke profiel' van de luchthaven. Daar is het provinciebestuur van Overijssel van overtuigd. "Wij zien goede mogelijkheden voor een rendabele ontwikkeling van Twente Airport", schrijft het bestuur naar aanleiding van vragen over het recordverlies van de luchthaven.

'Luchtfietserij' en 'een hoofdpijndossier'. De ChristenUnie Overijssel is kritisch op de gang van zaken binnen Twente Airport. De fractie stelde vragen over de ontwikkeling van de luchthaven, die eigendom is van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport schrijft al jaren rode cijfers; over 2020 werd zelfs een recordverlies geboekt van ruim één miljoen euro. De voorbije jaren zijn er miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in de luchthaven gestoken.

Financieel rendabel

ChristenUnie-Statenlid Arjan Hof vraagt zich af hoe de luchthaven financieel rendabel kan worden. Het provinciebestuur wijst in antwoord op die vragen op het 'unieke profiel' van Twente Airport. "Er is een eigen luchthaven voor met name zakelijk en recreatief vliegverkeer, vliegverkeer voor ontmanteling, drones, onderhoud en reparatie."

De provincie wijst er daarbij op dat er 'voortdurende belangstelling van marktpartijen is' voor de luchthaven. "Twente Airport onderscheidt zich ook op het gebied van ontwikkelen, testen, demonstreren en produceren van innovatieve producten."

Welke stappen?

Op de vraag hoe Twente Airport financieel weer rendabel wordt, geeft het provinciebestuur geen direct antwoord. Volgens de provincie is eerst nader onderzoek nodig. "Wij kiezen voor behoedzame stappen. We brengen eerst de basis op orde. We brengen nu de risico's, waaronder de marktpotentie, voor Twente Airport met externe expertise in beeld."

De afgelopen tien jaar zijn er ook flinke stappen gezet met de ontwikkeling van de luchthaven, benadrukt de provincie. "Een gebied van 140 hectare is heringericht als natuur, opengesteld voor publiek en aan ons overgedragen als eigenaar. Een terrein van circa 55 hectare is verkocht en in ontwikkeling als evenemententerrein", noemt het bestuur als voorbeeld.

GroenLinks in Overijssel zegt, net als de ChristenUnie, twijfels te hebben over de levensvatbaarheid van Twente Airport. Antwoord op de vragen van die partij worden later deze maand verwacht.